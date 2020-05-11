В Ярославле около речного вокзала люди обнаружили заблудившегося бобра. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Жесть Ярославль» опубликовали видео, на котором видно, как животное мечется в воде и на берегу.



— Может, он просто трамвайчик ждет? — иронично предположил Александр Максимов.