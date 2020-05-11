В Ярославле около речного вокзала люди обнаружили заблудившегося бобра. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Жесть Ярославль» опубликовали видео, на котором видно, как животное мечется в воде и на берегу.
— Может, он просто трамвайчик ждет? — иронично предположил Александр Максимов.
Зоологи уверяют, что бобров сейчас очень много, так что его выход даже в центральной части города — явление нормальное.
— Численность боров возрастает с каждым годом, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Животные даже стали представлять опасность для инфраструктурных сооружений. Строя свои плотины, они вызывают подъём уровня воды, которая затапливает, например, дороги или мосты. Здесь, видимо, бобр заплыл случайно, так как, возможно, он молодой или не опытный. Для речного вокзала он опасности не несёт, так как там сплошной бетон. Дел у бобра очень много. Если ему не мешать, дорогу домой он найдёт без труда.
Совсем недавно в Ярославль забрёл молодой лосёнок. Из-за забора детского садика лось с опаской смотрел на прохожих, а люди сняли его на видео.