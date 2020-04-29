Закрытый из-за коронавируса детский сад в Брагино заинтересовал лосёнка. Неизвестно, как животное попало на территорию. Из-за забора лосёнок с опаской смотрел на прохожих, а ярославцы сняли его на видео. Ролик выложили в паблике «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
— Самоизолировался в садике, — прокомментировал видео Сергей Калеников.
— За время самоизоляции природа настолько очистилась, что... — написал Данила Фадеев.
— Люди исчезли с улиц Брагино, и, о чудо, появились лоси, — ответила Ирочка Шепырева.
— Кому-то нужно посещать детский сад, — написала Евгения Румянцева.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com
В конце апреля и в мае лоси часто начинают выходить из леса. Годовалые животные заходят не только в небольшие сёла, но и в шумные города.
— Заход лося в город или поселок связан с тем, что весной матери отгоняют молодых лосят от себя перед отелом, чтобы всё внимание уделить воспитанию новорожденного потомства, — рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В это время лоси-годовики ведут себя непредсказуемо, плохо ориентируются на местности. Как правило, в населенные пункты они заходят либо рано утром, либо в ночное время. С началом движения транспорта и появлением на улицах людей от непривычных резких звуков лоси впадают в стрессовое состояние. Поэтому при встрече с диким животным необходимо принимать особые меры предосторожности.
При встрече с лосем нельзя пытаться самостоятельно его вывести в безопасное место или кормить — это может быть опасно для жизни. Если вы встретили сохатого в Ярославле, сообщите в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по телефонам горячих линий: