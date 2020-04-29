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Лосёнок с опаской смотрел на прохожих

Лосёнок с опаской смотрел на прохожих

Закрытый из-за коронавируса детский сад в Брагино заинтересовал лосёнка. Неизвестно, как животное попало на территорию. Из-за забора лосёнок с опаской смотрел на прохожих, а ярославцы сняли его на видео. Ролик выложили в паблике «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Самоизолировался в садике, — прокомментировал видео Сергей Калеников.

— За время самоизоляции природа настолько очистилась, что... — написал Данила Фадеев.

— Люди исчезли с улиц Брагино, и, о чудо, появились лоси, — ответила Ирочка Шепырева.

— Кому-то нужно посещать детский сад, — написала Евгения Румянцева.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В конце апреля и в мае лоси часто начинают выходить из леса. Годовалые животные заходят не только в небольшие сёла, но и в шумные города.

— Заход лося в город или поселок связан с тем, что весной матери отгоняют молодых лосят от себя перед отелом, чтобы всё внимание уделить воспитанию новорожденного потомства, — рассказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. — В это время лоси-годовики ведут себя непредсказуемо, плохо ориентируются на местности. Как правило, в населенные пункты они заходят либо рано утром, либо в ночное время. С началом движения транспорта и появлением на улицах людей от непривычных резких звуков лоси впадают в стрессовое состояние. Поэтому при встрече с диким животным необходимо принимать особые меры предосторожности.

При встрече с лосем нельзя пытаться самостоятельно его вывести в безопасное место или кормить — это может быть опасно для жизни. Если вы встретили сохатого в Ярославле, сообщите в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по телефонам горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, +7 920 142-30-66 либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

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