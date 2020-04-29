Закрытый из-за коронавируса детский сад в Брагино заинтересовал лосёнка. Неизвестно, как животное попало на территорию. Из-за забора лосёнок с опаской смотрел на прохожих, а ярославцы сняли его на видео. Ролик выложили в паблике «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Самоизолировался в садике, — прокомментировал видео Сергей Калеников.

— За время самоизоляции природа настолько очистилась, что... — написал Данила Фадеев.

— Люди исчезли с улиц Брагино, и, о чудо, появились лоси, — ответила Ирочка Шепырева.