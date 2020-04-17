Гость



— Что значит «оставить режим самоизоляции»? В Ярославле не было и нет режима самоизоляции. Прекратите врать людям.



Гость



— Внутри города нет необходимости ужесточать меры — и так все ходят куда надо, а вот границы области от приезжих и, прежде всего, из Москвы надо закрыть жёстко.



Гость



— Правильная мера — закрыть область на въезд/выезд. Но сейчас по ходу поздно уже это делать, так как все москвичи уже здесь. В Москве пять международных аэропортов, страшно представить, сколько этой заразы ввезено через эти аэропорты и далее растащено по регионам нашей необъятной. Отдельное спасибо горе-путешественникам, которые, ничего не побоявшись в период пандемии, активно бронировали и летели куда подальше, дабы успеть в последний вагон.



Гость



— Сидели неделю дома — все было тихо, стоило городу оживиться — понеслось. А вы говорите все стабильно закрывается. Конечно, Москва-то поумней нас — закрылись.



Гость



— Закройте область от москвичей, и сразу обстановка будет лучше.



Гость



— Хотите закрыться на карантин или самоизоляцию? Хотите как в Москве? Простые люди, большинство дачников, москвичи, пенсионеры и пожилые люди, они, что ли, развозят коронавирус по Ярославской области? Они вторую неделю сидят на самоизоляции и задыхаются в четырех стенах, да и плюс вместе со взрослыми детьми и внуками. Выйти на улицу без причины нельзя — штраф. Зато ваши, ярославские, на шашлычок ездили. Хотите таких мер, как в Москве? Жёсткая самоизоляция и карантин, цифровые пропуска, большие штрафы, хотите такое, как в столице? Давайте! Вперёд, закрывайте область и поживите месяц в таком режиме — уверяю, надолго вас не хватит. У вас москвичи виноваты, а кто ездит в столицу на работу, на учебу, в гости? Ярославская область живёт за счёт инвестиций из Москвы, тем более туризм в Ярославской области — самая больная тема. Гостиницы разорятся, мелкие кафе, сувенирные магазинчики и лавочки закроются, а уж про юбилей Ярославля в этом году (как-никак городу 1010 лет стукнет) можно и не говорить — его не будет. И туризм на Ярославщине скатится до конца 90-х. В общем, коронавирус показал истинную сущность жителей Ярославля и области: вместо того чтобы поддержать друг друга, проявить терпение и заботу, доброту и любовь, к родным и близким, друзьям, знакомым, вы вымещаете на них злобу и ненависть. Жаль!

