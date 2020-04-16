Согласно последним данным на 16 апреля, количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека. Из них 7 полностью вылечились, 55 находятся на лечении (5 в тяжёлом состоянии). Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных была составлена карта распространения коронавируса.
— Число заболевших растёт, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение заболеваемости, поэтому прошу — при любой возможности оставаться дома, — обратился к жителям региона губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Власти не рекомендуют людям без необходимости выходить из дома. Медики советуют всем как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками, пользоваться перчатками и по возможности лучше оставаться дома.