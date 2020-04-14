14 апреля мэр Ярославля Владимир Волков собрал общегородское совещание с подчинёнными. Первым вопросом обсуждали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе и меры против этого. Градоначальник остался недоволен поведением жителей, взглянув на карту самоизоляции — она показывает, как много людей находится на улице в разных городах страны.
— По факту мы видим, что ярославцы начинают игнорировать меры предосторожности. Я хочу, чтобы те, кто слышит меня сейчас, донесли до каждого сотрудника, коллеги, соседа нашу просьбу и необходимость. Категория людей, тяжело переносящих болезнь на самом деле очень велика. Это и люди старшего возраста, и люди со слабым иммунитетом, — высказался мэр Владимир Волков. — Ярославцы должны соблюдать все требования. Если нет острой необходимости, не нужно ходить в магазины и заниматься спортом на улице. Действительно, в четырех стенах непросто, но наша безопасность превыше всего. Ещё раз всем напоминаю и прошу остаться дома.
В мэрии привели статистику, как отслеживали тех, кто должен был сидеть на обязательной самоизоляции по возвращению из-за границы. С 21 марта по 13 апреля власти вместе с полицией прошлись по 3340 адресам. Выяснилось, что действительно находились дома только по 43% адресов, в 41% случаев люди отсутствовали, ещё в 16% — не проживают по указанным адресам в принципе.
На улицах города также патрулируют полицейские, замечая гуляющих мам с детьми и пенсионеров. Всех просят уйти домой.