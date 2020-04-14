14 апреля мэр Ярославля Владимир Волков собрал общегородское совещание с подчинёнными. Первым вопросом обсуждали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе и меры против этого. Градоначальник остался недоволен поведением жителей, взглянув на карту самоизоляции — она показывает, как много людей находится на улице в разных городах страны.

— По факту мы видим, что ярославцы начинают игнорировать меры предосторожности. Я хочу, чтобы те, кто слышит меня сейчас, донесли до каждого сотрудника, коллеги, соседа нашу просьбу и необходимость. Категория людей, тяжело переносящих болезнь на самом деле очень велика. Это и люди старшего возраста, и люди со слабым иммунитетом, — высказался мэр Владимир Волков. — Ярославцы должны соблюдать все требования. Если нет острой необходимости, не нужно ходить в магазины и заниматься спортом на улице. Действительно, в четырех стенах непросто, но наша безопасность превыше всего. Ещё раз всем напоминаю и прошу остаться дома.