В Ярославской области 5 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом 16 апреля в прямом эфире в официальной группе правительства Ярославской области в «Одноклассниках» сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.
Более полной информации по этому вопросу пока нет. При этом глава департамента рассказал о наиболее частых симптомах, на которые жаловались заболевшие коронавирусом в Ярославской области.
— Чаще всего это классические симптомы обычного ОРВИ — кашель, чиханье, затрудненное дыхание, повышенная температура, — отметил Саитгареев.
Также он сказал, что, по его мнению, область готова к борьбе с вирусом.
— Мы готовимся к трем вариантам развития событий — благоприятному, среднему и тяжелому. Пока идем по благоприятному. Но при этом до 13 апреля мы развернули дополнительно 250 коек для пациентов с коронавирусом — 200 в госпитале ветеранов войн, 50 — в больнице Семашко. По нормативам 70 процентов из них должны быть с подачей кислорода, 35% с аппаратами ИВЛ. Мы эти нормативы выполнили. До конца апреля будут развернуты еще 250 коек — в том числе в Рыбинске и Ярославской ЦРБ, — отметил Саитгареев.
Напомним, на 16 апреля количество больных коронавирусом в Ярославской области составляет 62 человека. В том числе за последние сутки добавилось 23 новых случая.