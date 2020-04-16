В Ярославской области 5 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом 16 апреля в прямом эфире в официальной группе правительства Ярославской области в «Одноклассниках» сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.



Более полной информации по этому вопросу пока нет. При этом глава департамента рассказал о наиболее частых симптомах, на которые жаловались заболевшие коронавирусом в Ярославской области.



— Чаще всего это классические симптомы обычного ОРВИ — кашель, чиханье, затрудненное дыхание, повышенная температура, — отметил Саитгареев.

