За вчерашние сутки в Ярославской области выявили еще 12 человек , больных коронавирусом. Пугающие цифры. Но страшат они не всех.

Несмотря на режим самоизоляции, Заволжский район живёт своей обычной и размеренной жизнью. Родители катаются с детьми на велосипеде в Тверицком бору и собираются там толпой посмотреть на белочек. Люди ходят по улицам без масок, идут за покупками на рынок. Там бабушки всё так же продают квашенную капусту и огурцы. А школьники, освобожденные от походов в школу, тусуются на детских площадках. Рядом — пенсионеры на лавочках.