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Тема дня Ярославцы забили на самоизоляцию. Фоторепортаж
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Белочка красивая, а самоизоляция и дистанция так себе

Белочка красивая, а самоизоляция и дистанция так себе

За вчерашние сутки в Ярославской области выявили еще 12 человек, больных коронавирусом. Пугающие цифры. Но страшат они не всех.

Несмотря на режим самоизоляции, Заволжский район живёт своей обычной и размеренной жизнью. Родители катаются с детьми на велосипеде в Тверицком бору и собираются там толпой посмотреть на белочек. Люди ходят по улицам без масок, идут за покупками на рынок. Там бабушки всё так же продают квашенную капусту и огурцы. А школьники, освобожденные от походов в школу, тусуются на детских площадках. Рядом — пенсионеры на лавочках.

А где люди в масках? Где дистанция? Где тревога? Заволга не боится вирусов, там всё, как раньше.

Обсуждение новостей на лавочке

Обсуждение новостей на лавочке

В бору много велосипедистов

В бору много велосипедистов

Тоже так себе изоляция, конечно

Тоже так себе изоляция, конечно

Школьники стайками гуляют на площадках

Школьники стайками гуляют на площадках

А рядом бабушки общаются. Все, кому больше 65, кстати, в зоне риска

А рядом бабушки общаются. Все, кому больше 65, кстати, в зоне риска

Людей в масках почти нет

Людей в масках почти нет

Заволга живёт своей обычной жизнью

Заволга живёт своей обычной жизнью

Коронавирус на сдачу

Коронавирус на сдачу

Бабушки с соленьями не думают, что они в группе риска. Ни масок, ни перчаток

Бабушки с соленьями не думают, что они в группе риска. Ни масок, ни перчаток

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коронавирусCOVID-19самоизоляция
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