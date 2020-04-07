Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков вышел в прямой эфир в инстаграме @76ru_news. В одном материале мы коротко собрали все озвученные темы — о функционировании города во время пандемии коронавируса. Смотрите также полное видео разговора.

О том, кому надо работать

— Прошу всех серьёзно отнестись к рекомендациям, данным для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. На работу должны выходить только те люди, которые занимаются жизнеобеспечением — коммунальные службы, врачи и так далее. Остальные должны оставаться дома. Мы должны думать о себе, о своих близких и о соседях. Мы пройдём этот период, и главное — пройти его с меньшим количеством заражённых.

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