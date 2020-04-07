Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков вышел в прямой эфир в инстаграме @76ru_news. В одном материале мы коротко собрали все озвученные темы — о функционировании города во время пандемии коронавируса. Смотрите также полное видео разговора.
О том, кому надо работать
— Прошу всех серьёзно отнестись к рекомендациям, данным для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. На работу должны выходить только те люди, которые занимаются жизнеобеспечением — коммунальные службы, врачи и так далее. Остальные должны оставаться дома. Мы должны думать о себе, о своих близких и о соседях. Мы пройдём этот период, и главное — пройти его с меньшим количеством заражённых.
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О работе транспорта
— Сейчас городской транспорт работает в ограниченном формате, но в часы пик ходит с тем же интервалом, как и раньше. Мы каждый день скрупулезно отслеживаем ситуацию, и принять решение по изменению графика выхода транспорта — это вопрос одного дня.
О здоровье сотрудников мэрии
— Здоровье, слава богу, не подводит. Все наши сотрудники также находятся в здравии. Всех родных, близких, детей постарались изолировать, чтобы сократить все риски до минимума.
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Об уборке мусора
— Увеличилась нагрузка по уборке контейнерных площадок. В связи с тем, что многие люди находятся дома, увеличился объём мусора, выбрасываемого жильцами.
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О сроках ремонта дорог
— Все работы, которые связаны с конкурсными процедурами, идут в срок. Сегодня как раз будет определён подрядчик-победитель по ямочному ремонту дорог.
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Вся информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области в режиме онлайн — в нашей хронике за 7 апреля.