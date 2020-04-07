Мэр Ярославля Владимир Волков во время прямой трансляции в Instagram-канале @76ru_news рассказал, как проверяют чиновников и муниципальных служащих на новую коронавирусную инфекцию. Также он сообщил, как чувствует себя сам.



— Здоровье, слава богу, не подводит, — заверил глава города Владимир Волков. — Все наши сотрудники также находятся в здравии. Всех родных, близких, детей постарались изолировать, чтобы сократить все риски до минимума.



При этом читатели 76.RU обратили внимание чиновника на то, что муниципальные предприятия не отправили своих сотрудников, которые старше 65 лет, на больничный. Глава города ответил:

