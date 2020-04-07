Мэр Ярославля Владимир Волков во время прямой трансляции в Instagram-канале @76ru_news рассказал, как проверяют чиновников и муниципальных служащих на новую коронавирусную инфекцию. Также он сообщил, как чувствует себя сам.
— Здоровье, слава богу, не подводит, — заверил глава города Владимир Волков. — Все наши сотрудники также находятся в здравии. Всех родных, близких, детей постарались изолировать, чтобы сократить все риски до минимума.
При этом читатели 76.RU обратили внимание чиновника на то, что муниципальные предприятия не отправили своих сотрудников, которые старше 65 лет, на больничный. Глава города ответил:
— Мы на карантин не отправляли никого. Но, если самочувствие человека не позволяет выходить на работу или есть какие-то опасения, связанные со здоровьем, то никакой необходимости бежать на работу в этот день нет. Даже если у человека начинается насморк, мы рекомендуем изолироваться. До всех сотрудников мы эту информацию довели.
Владимир Волков сообщил, что в мэрии есть удалённые термометры и антиспетические средства. На входе в административные здания у сотрудников проверяют температуру и предлагают обработать руки.
Также мэр сообщил, что не всем жителям города нужно ходить на работу, и уточнил, кто должен это делать, а кому следовало бы сидеть дома.
По последним данным, в Ярославской области COVID-19 официально выявили у 12 человек. Двое уже выздоровели, остальные десять лечатся в инфекционных больницах.
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