В Ярославской области за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

Друзья! Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков в прямом эфире расскажет о том, как работают городские службы во время пандемии коронавируса. Поговорим и о дезинфекции подъездов, и об уборке города. Вообще о том, как фунционируют все службы, чтобы в городе не останавливалась жизнь.



В прямой эфир Владимир Волков выйдет по видеосвязи в инстаграме 76.RU 7 апреля 12:40.



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