В Ярославской области за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

В Россию из-за рубежа сегодня вернутся 1500 соотечественников. Семь рейсов будут совершены по маршрутам: Бангкок – Москва, Бангкок – Санкт-Петербург, Бангкок – Новосибирск, Бангкок – Иркутск, Алжир – Москва, Токио – Владивосток, Сеул – Хабаровск.
Прямой эфир с мэром Ярославля Владимиром Волковым
Друзья! Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков в прямом эфире расскажет о том, как работают городские службы во время пандемии коронавируса. Поговорим и о дезинфекции подъездов, и об уборке города. Вообще о том, как фунционируют все службы, чтобы в городе не останавливалась жизнь.
В прямой эфир Владимир Волков выйдет по видеосвязи в инстаграме 76.RU 7 апреля 12:40.
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В Ярославской области выписали второго переболевшего коронавирусной инфекцией. Как стало известно 76.RU, это муж доктора-пульмонолога, который заболел после возвращения с супругой из Австрии.
+5 новых случаев за сутки в Ярославской области
За прошедшие сутки в Ярославской области ещё пять человек заболели коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает оперативный штаб России.
По данным оперштаба за сутки в России выявлены 1154 заражённых, 88 человек выздоровели, 11 скончались. Всего на сегодняшний день насчитывается 7497 человек с подтверждённым коронавирусом. На первом месте всё ещё остаётся Москва, за сутки число новых заражённых достигло рекордного числа — 697.
Последние сутки поступает противоречивая информация о состоянии народной артистки Надежды Бабкиной. Сначала СМИ написали о том, что у Бабкиной коронавирус, сейчас «Московский комсомолец» пишет, что у певицы пневмония и ее ввели в искусственную кому. При этом близкие Бабкиной утверждают, что с Надеждой Георгиевной все в порядке, а главное — анализ на коронавирус отрицательный. Связаться с менеджерами и пресс-атташе певицы пока не удается.
Мы искренне надеемся, что у Надежды Бабкиной все хорошо!
Новость, вселяющая надежду, друзья. Ярославское предприятие «Р-Фарм» направило в Москву и Санкт-Петербург препарат для лечения коронавируса. Его теперь будут исследовать в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городской клинической больнице № 52 в Москве, городской клинической больнице № 40 в Коммунарке и больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге.
— Инвестиции в разработку препаратов составили более 20 миллиардов рублей, — рассказали нам на предприятии.
О том, что это за препарат, читайте в нашем материале (там, правда, много медицинских терминов).
Флэшмоб #изоизоляция каждый день пополняется новыми картинами. Как вам? Изобразил ярославец Дмитрий Сахов: по мотивам картины американского и английского художника Джона Синглтона Копли «Поль Ревир» , нарисованной в 1768–70.
Хорошие новости из Китая: впервые с начала пандемии там за сутки никто не умер. Коронавирус нашли у 32 человек, все случаи — завозные.
Накануне в нижегородском аэропорту Стригино приземлился международный борт из столицы Бангладеш — Дакки. На нем находились 178 сотрудников «Росатома», которых эвакуировали из-за границы с разрешения российских властей.
Самолет встречали наши коллеги из NN.RU. Они сообщают, что всех пассажиров немедленно отправили в обсерватор на две недели.
Порог ипотеки для кредитных каникул, возможно, будет увеличен. Сейчас отсрочку по платежам из-за пандемии могут получить плательщики, у которых максимальная сумма ипотеки — 1,5 млн рублей.
— Порог в 1,5 млн рублей был выбран, как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, — заявил в эфире «Россия-24» замминистра финансов Алексей Моисеев.
И о погоде: в Челябинске этим утром выпал снег, а вместе с ним появился снежный коронавирус, сообщают наши коллеги с портала 74.RU.
Ваш школяр остался дома и учится по интернету? Сходите с ума? Вот вам простой совет, как НЕ надо себя вести, если школа переехала к вам домой.
Напомним, в школы Ярославля пришли письма из районных отделов УМВД с требованием проверить семьи учеников — надлежащим ли образом взрослые исполняют свои родительские обязанности, соблюдают ли условия самоизоляции. Особое внимание, конечно, просят уделить неблагополучным семьям.
Сохраняйте уж дистанцию-то. А то ведь реально вот так выглдят иногда люди, идущие по улицам. Ну о какой безопасности тут може идти речь?
Пока еще просыпаетесь и готовитесь к новому дню, не напрягайтесь — погуляйте с Сашей Савельевой по опустевшему городу (из дома при этом выходить не нужно!).
Решение правительства Ярославской области возобновить с 6 апреля работу 55 крупных предприятий региона вызвало недоумение у многих представителей бизнес-сообщества и ряда политиков.
— Где справедливость? — возмутился депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин. — Почему предприятиям, где работают тысячи людей, вы разрешили, а сапожнику ремонтировать обувь, сидя одному в своей мастерской, или парикмахеру, находящемуся один на один с клиентом, не разрешаете? Чем одни отличаются от других? Почему вы закрываете мелкий бизнес, оставляя людей без средств к существованию, и при этом разрешаете работать отдельным крупным отраслям?
Пояснение к принятому решению дал заместитель председателя правительства Максим Авдеев.
Здесь, как каждое утро, мы собрали коротко всё важное за сутки:
- В Ярославле врач сдал тест на COVID-19 и он оказался сомнительным. Ещё несколько врачей отправили на обсервацию (карантин).
- Всего за последние сутки в регионе официально объявили о двух сомнительных тестах.
- Школьникам-льготникам будут выдавать сухие пайки, предположительно, с четверга.
- Диспансеризацию в поликлиниках отменили до конца 2020 года постановлением правительства РФ.
- Общественному транспорту снова увеличили количество маршрутов: ездить будут с шести утра до 23 вечера.
- Школьники перешли на дистанционное обучение и назвали это адом.