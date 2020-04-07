Мэр Ярославля Владимир Волков во время прямой трансляции в Instagram-канале @76ru_news рассказал, как работают городские службы во время пандемии коронавируса. В частности, он поделился информацией о том, как сейчас коммунальщики убирают город.
— Все службы, которые занимаются обеспечением городской инфраструктуры, работают в штатном режиме — город убирается, город обслуживается, — заверил глава города Владимир Волков. — Увеличилась нагрузка по уборке контейнерных площадок. В связи с тем, что многие люди находятся дома, увеличился объём мусора, выбрасываемого жильцами. Мы с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов провели совещание и подкорректировали работу, чтобы нигде не просесть.
Мэр также пообещал, что коммунальщики будут оперативно реагировать на все жалобы по уборке города. Сообщить о проблемах с вывозом мусора можно в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 8 (4852) 40-40-40.
По последним данным, в Ярославской области COVID-19 официально выявили у 12 человек. Двое уже выздоровели, остальные десять лечатся в инфекционных больницах.
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