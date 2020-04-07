Мэр Ярославля Владимир Волков во время прямой трансляции в Instagram-канале @76ru_news рассказал, как работают городские службы во время пандемии коронавируса. В частности, он поделился информацией о том, как сейчас коммунальщики убирают город.



— Все службы, которые занимаются обеспечением городской инфраструктуры, работают в штатном режиме — город убирается, город обслуживается, — заверил глава города Владимир Волков. — Увеличилась нагрузка по уборке контейнерных площадок. В связи с тем, что многие люди находятся дома, увеличился объём мусора, выбрасываемого жильцами. Мы с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов провели совещание и подкорректировали работу, чтобы нигде не просесть.

