Заведующая отделением пульмонологии детской больницы № 1 Ирина Ашерова, которая не ушла на карантин после поездки в Европу, рассказала о состоянии своего здоровья.
— Мы с мужем абсолютно здоровы, — сообщила она журналистам 76.RU. — Нас обследовали, потому что мы были в контакте с человеком... В Европе тоже были. Все благополучно. У моего мужа тест отрицательный, как и у меня. То, что моих коллег и пациентов больницы будут теперь тоже проверять, — это дикость российская. Зачем так делать, если я и мои родственники абсолютно здоровы?
Сотрудникам и пациентам больницы, где работает 61-летняя женщина, действительно, не стоит волноваться — у Ирины Ашеровой не был выявлен COVID-19. Но, как стало известно 76.RU, у её мужа результаты анализов оказались сомнительными. Пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты. Медики поставили на учёт людей, которые контактировали с возможно заражённым коронавирусом мужчиной. В целях безопасности их отправили на карантин.
Сейчас медики и специалисты Роспотребнадзора ждут из Новосибирска результатов теста мужа Ирины Ашеровой, чтобы точно понимать, есть ли у него коронавирус.
В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья.