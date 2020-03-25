Заведующая отделением пульмонологии детской больницы № 1 Ирина Ашерова, которая не ушла на карантин после поездки в Европу, рассказала о состоянии своего здоровья.



— Мы с мужем абсолютно здоровы, — сообщила она журналистам 76.RU. — Нас обследовали, потому что мы были в контакте с человеком... В Европе тоже были. Все благополучно. У моего мужа тест отрицательный, как и у меня. То, что моих коллег и пациентов больницы будут теперь тоже проверять, — это дикость российская. Зачем так делать, если я и мои родственники абсолютно здоровы?

