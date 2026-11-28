Что делать, если любовь к компьютерным играм разрушает жизнь и отношения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Когда вышла новая GTA VI, мир будто сошел с ума. Многие готовились к этому событию едва ли не за год: договаривались насчет отгулов, обновляли консоли и планировали игровые марафоны по 30 часов. Столько шума не делала даже новость о приезде Канье Уэста в Россию (и последующей отмене его концерта). Но одно дело — играть в игрушки в свободное время, не жертвуя работой, семьей и сном. И совсем другое — когда виртуальная жизнь становится важнее реальной. Где заканчивается увлечение видеоиграми и начинается зависимость, специально для наших коллег из NGS.RU объяснила психолог Анастасия Клименко.

Грань между хобби и болезнью

Зависимость нельзя определить только по количеству часов за экраном. Главные критерии — потеря контроля и вред, который игры наносят другим сферам жизни.

«Важно не то, сколько человек играет, а то, что происходит с остальными сферами жизни, — говорит Анастасия Клименко. — Если игры вытесняют сон, обязанности, живые контакты, а попытки сократить время заканчиваются срывом, — это уже не увлечение».

В марте 2026 года на Тайване студент провел за компьютерными играми почти четверо суток подряд (три ночи и четыре дня), делая лишь короткие перерывы и игнорируя уговоры матери лечь спать. В результате организм не выдержал депривации сна и переутомления — юноша потерял сознание и впал в кому, его экстренно госпитализировали. В себя он так и не пришел — парня в итоге отключили от системы жизнеобеспечения.

У людей с диагностированным игровым расстройством в среднем уходит на игры 35–40 часов в неделю. Один человек может играть по вечерам, чтобы расслабиться, и при этом встречаться с друзьями и справляться с делами. Другой — отменять встречи и пренебрегать обязанностями ради очередной игры. Настораживать должны последствия, а не сам факт долгого гейминга.

Как игры влияют на отношения

При игровой зависимости часто страдают близкие. Поводами для конфликтов становятся невыполненные домашние обязанности, отказ от совместного досуга и раздражение, если человека отвлекают от игры.

Анастасия Клименко объясняет, что сначала человек просто хочет расслабиться. Потом начинает играть, чтобы не думать о проблемах на работе. Затем — чтобы не разговаривать с партнером.

«Виртуальный мир дает быстрый дофамин и ощущение контроля: здесь ты герой, всё получается, тебя ждут. В реальности же накапливается раздражение», — продолжает специалист.

В 2015 году житель Красноярска так увлекся новой компьютерной игрой, что перестал общаться с близкими, отключал телефон после работы, начал прогуливать смены и в итоге лишился должности. Супруга не выдержала и подала на развод. Тогда игроман обратился к юристам и подал иск на 500 тысяч рублей против Bethesda Game Studios и локализатора «СофтКлаб», требуя компенсации за разрушенную жизнь и подорванное здоровье.

Еще один тревожный признак — агрессия, которая появляется, когда игру прерывают. Плюс расходы: зачастую деньги уходят на внутриигровые покупки и технику. В то же время близкие вынуждены подстраивать свою жизнь под график геймера и брать на себя всё больше обязанностей.

Когда пора насторожиться

Психолог назвала яркие признаки того, что речь идет уже не о хобби, а о зависимости:

Человек не может остановиться. Попытки «завязать» срываются одна за другой.

Если кто-то мешает играть или геймер лишается доступа к игре, следует взрыв раздражения и приступ тревожности.

Если стоит выбор между реальными делами и игрой, выбор всегда в пользу игры.

Даже наступившие последствия вроде проблем на работе, ссор в семье и ухудшения здоровья — не повод перестать играть.

Человек врет о времени, проведенном в игре, или скрывает, во что и сколько играет.

Что делать близким

Запреты, попытки отобрать компьютер и скандалы, как правило, не помогают. В первую очередь психолог советует выяснить, какую потребность человек закрывает с помощью игр: ему может не хватать общения, ощущения успеха или возможности справиться с тревогой.

«Если не хватает ощущения успеха — возможно, стоит помочь найти занятие, где он будет чувствовать себя компетентным. Если не хватает общения — искать другие способы контакта. Если игра — способ убежать от тревоги или депрессии, без помощи специалиста не обойтись», — рассказывает Анастасия Клименко.

Одна из самых громких трагедий из-за игр произошла в Башкирии в 2015 году. 17-летний подросток, сидевший дома с травмой ноги, практически без перерыва играл в онлайн-игры на протяжении 22 дней, отвлекаясь только на короткий сон. В конце августа он потерял сознание за компьютером и скончался по дороге в больницу.