Блогеру после помилования вернули 45 млн рублей наличными и коллекцию премиальных ювелирных украшений Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

На этой неделе в мире знаменитостей произошло много всего интересного. Поклонники написали на Shaman'а (Ярослава Дронова) жалобу в Следственный комитет и Роскомнадзор. Помилованной Валерии Чекалиной (Лерчек) вернули миллионы и драгоценности. Рэпер Macan завершил службу в армии. Певица Лариса Долина спела для Ким Чен Ына. Бритни Спирс помирилась с отцом-тираном после многолетней вражды. Блогер Айза (Айза-Лилуна Ай) пожаловалась на мучительный вирус, а актриса Лиза Моряк и телеведущая Виктория Лопырева поскандалили из-за Андреасяна. Обо всех этих событиях рассказываем в материале.

На Shaman'а написали жалобу в Следственный комитет

На заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, пожаловались в Следственный комитет и Роскомнадзор. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на заявительницу.

Поводом для обращений стал его концерт «35 / Лучшее», который прошел 22 ноября в Кремлевском дворце. Во время рок-блока артист спустился на колени перед гитаристом, станцевал и попытался лизнуть его гитару.

Это на видео записали зрители концерта, а кадры быстро распространились в соцсетях и вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые посчитали поведение певца неуместным для выступления на сцене Кремлевского дворца.

Женщина рассказала, что при подготовке обращения использовала за основу текст главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, направившей жалобу на рэпера Егора Крида. Заявительница переработала документ и адаптировала его к ситуации с Shaman'ом.

Вместе с этим на артиста обрушилась волна хейта. Однако молчать он не стал и ответил всем, кто его не понял. Он объяснил свое поведение на сцене Кремля.

«Это был рок-блок, а самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли! Я, как артист, должен быть убедительным во всех музыкальных жанрах, которые я демонстрирую. Ведь актерам, которые играют разные роли, например, маньяков, или снимаются обнаженными в постельных сценах на экране, в жизни не предъявляют претензий, наоборот, восхищаются за прекрасную актерскую игру и „Оскар“ дают!» — высказался артист в своем Telegram-канале.

Перед этим певец раскрыл, что обязательно должно быть в его гримерке перед концертом. Эти требования он закрепил в райдере.

Дочь Пересильд впервые отреагировала на ее замужество

Актриса Анна Пересильд поделилась своими мыслями о браке своей матери Юлии Пересильд с Михаилом Милашиным. Звезда сериала «Слово пацана» (18+) одобрила решение Юлии узаконить отношения с новым избранником.

«Такое счастье, когда ты видишь, что твоя мама по-настоящему счастлива в любви. Я вижу, что она невероятно легкая, — и дай бог, пускай так будет, правда», — не скрывая эмоций, отметила Анна.

Она также поделилась, что Михаил — «прекрасный человек», и выразила надежду, что ее мать будет счастлива с ним.

О романе Юлии Пересильд и Михаила Милашина стало известно в сентябре, и этот брак стал для Юлии первым. До этого она около десяти лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем, от которого у нее двое детей. После их расставания в 2021 году Юлия встречалась с актером Михаилом Тройником, но их союз распался в 2025 году.

Новые отношения Юлии Пересильд стали неожиданностью для ее поклонников, так как свадьба прошла тайно. Когда информация о браке стала известна, Юлия коротко отметила, что очень счастлива с Милашиным.

Macan завершил службу в армии

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил годичную срочную службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Там он служил в Росгвардии.

На церемонию демобилизации собралось более 15 друзей и коллег Косолапова. Они тепло встретили артиста, обнимали и поздравляли его. На встречу близкие приехали на автомобилях BMW M5, Toyota Camry и Tank 500.

С собравшимися журналистами рэпер общаться не стал. Он быстро прыгнул в красную машину и умчался.

«Всё хорошо, спасибо», — сказал музыкант.

За время службы Macan часто делился фотографиями с сослуживцами в социальных сетях. Он также прошел курс молодого бойца, участвовал в охране общественного порядка и обеспечении безопасности населения.

Однако отдыхать после службы рэпер не планирует. Уже 1 декабря он начнет свой первый гастрольный тур по России, который продлится до мая. Первые концерты состоятся с 1 по 6 декабря в Смоленске, Брянске, Подольске и Липецке.

Шаляпин решил отметить день рождения в больнице

Прохор Шаляпин в этом году решил торжественно не отмечать свой день рождения. Вместо праздника он ляжет в Кремлевскую больницу на полное обследование. Об этом певец рассказал на премии Voice Man Awards.

«К Новому году я вообще не готовлюсь. День рождения у меня скоро, я его не отмечаю. Я буду в этом году лежать в Кремлевской больнице на чекапе», — заявил артист.

Он раскрыл, что причиной стало переутомление. Саму больницу он считает лучшей в стране.

День рождения для Шаляпина стал единственным днем, который он закрыл от всего. Его приглашали сразу на пять мероприятий, но от всех он отказался. Артист признался, что не любит этот праздник.

Долина спела для Ким Чен Ына

Лариса Долина выступила в Пхеньяне перед Ким Чен Ыном. Концерт, организованный в Пхеньянском оперном театре, стал частью культурного обмена между Россией и КНДР. Северокорейский лидер и его супруга Ли Соль Чжу посетили мероприятие.

Российская делегация прибыла в КНДР 26 ноября по приглашению Министерства культуры страны. Главой делегации был замминистра культуры РФ Андрей Малышев, а также Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова и народная артистка России Лариса Долина.

Долина исполнила песни «Погоду в доме», «Стену» и «Счастья тебе, Земля моя!». Оркестр представил публике композиции «Калинка», «Катюша», «Вдоль по Питерской» и «Камаринская», вызвав бурную реакцию зала.

После выступления Ким Чен Ын поблагодарил артистов, выйдя на сцену. Мероприятие состоялось в рамках 13-го заседания российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Айза пожаловалась на мучительный вирус

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила, что заболела. Ее продолжительное время мучает риновирус.

Риновирус наиболее часто сопровождается обильным насморком, потерей обоняния и вкуса, а также поверхностным кашлем.

О своих симптомах блогерша не рассказала. Она лишь пожелала никогда никому не переносить подобного.

«Надеюсь, что у вас нет и никогда не будет риновируса, потому что он долго проходит и сильно злит. Но я держусь и вам желаю держаться!» — поделилась знаменитость в своем Telegram-канале.

Звезду «Великолепного века» задержали

Турецкую актрису Дениз Чакыр, сыгравшую роль Шах-султан в сериале «Великолепный век», задержали в Стамбуле в рамках расследования дела о запрещенных веществах и проституции, сообщает газета Yeni Şafak. Всего в ходе масштабного ночного рейда полиция задержала 20 человек.

«Полиция проводит очередную масштабную операцию в рамках расследования стамбульской генпрокуратурой преступлений, связанных с проституцией и наркотиками. Задержаны актриса Дениз Чакыр, певец Озджан Дениз, промоутер Эрдал Бозкуш, режиссер Джем Карджы», — передает издание.

Следствие отмечает, что прокуратура выдала ордера на задержание 35 подозреваемых на основании показаний свидетелей и экспертизы изъятых телефонов. После этого знаменитости сдали тесты на запрещенные вещества.

«Раскрыты результаты тестов 16 задержанных. У троих результаты позитивные», — передает телеканал NTV.

В эфире телеканала отметили, что у актрис сериала «Великолепный век» результаты негативные. Следы запрещенных веществ обнаружили в организме блогера Дениз Сезен, режиссера Джама Карджы и некоего Уфука Гюндогду.

Бритни Спирс помирилась с отцом-тираном после многолетней вражды

Американская певица Бритни Спирс помирилась с семьей и встретилась с ними на День Благодарения. Об этом сообщило издание TMZ, ссылаясь на свои источники.

Известная артистка приехала в родной Кентвуд, штат Луизиана. Там она провела время с матерью Линн, отцом Джейми, сестрой Джейми Линн и сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Это воссоединение произошло после того, как 44-летняя поп-дива опубликовала в Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) сообщение о том, что скучает по родным. Позже она удалила пост.

«Мне так повезло, что у меня такая прекрасная семья… Мне безумно жаль, что я снова ворошу прошлое, но, думаю, я делала это, потому что поняла: мне нужно защитить свое сердце… Я так умею любить — и если уж люблю, то люблю по-настоящему… Мое упрямство по-детски глупое, и мне за него стыдно… В любом случае мне жаль, что я подняла эти воспоминания перед семьей, ведь на самом деле я никогда не говорила с ними об этом с глазу на глаз… Честно говоря, это всё потому, что я просто безумно по ним скучаю!!! И мне очень жаль!!!» — приводит цитату из публикации издание Page Six.

Моряк и Лопырева поскандалили из-за Андреасяна

Всю неделю в Сети не утихают жаркие споры, вызванные видео актрисы Лизы Моряк, где она, как считается, задела яркую блондинку Викторию Лопыреву. Звезды поругались из-за видео с Сариком Андреасяном (мужем Моряк).

Поводом для колкостей стал Сарик, который был на церемонии VOICE Man Awards за одним столом с телеведущей Лопыревой. К слову, Моряк с мужем не было (она отдыхала с детьми в ОАЭ). Актриса с иронией восхитилась невозмутимостью своего супруга, не обращавшего внимания на эффектную блондинку. Вот только в соцсетях юмора не оценили.

Видео разлетелось по интернету и на него отреагировала Лиза Моряк. Она записала ответ, в котором повторила жесты модели и в шутку объяснила равнодушие мужа к другим женщинам «приворотом».

Лиза Моряк хотела пошутить над своим мужем, но для некоторых шутка оказалась обидной Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже троллинг обернулся публичным выяснением отношений. Моряк стала оправдываться, что просто пошутила, но Лопырева такую шутку не поняла.

Сперва она опубликовала скриншот переписки с Моряк, где говорила, что, «судя по всему, шутка не очень удалась», а следом отметила: «Юмор, как и ирония, всё-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко».

Виктория Лопырева ответила на шутку Моряк Источник: lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лиза поспешила записать ответ. И поблагодарила всех, кто понял шутку.

«Это была шутка. Юмор. Ирония. Жанр такой, слышали когда-нибудь? Вы знаете, реально рада тем, кто понял, кто посмеялся, кто написал: „Лиза, ты жжешь“, кто увидел в этом легкую самоиронию жены, которая любит подколоть своего мужа. Посыл ролика был вообще не в том, чтобы кого-то задеть. Я не собиралась ни на кого лить грязь, ни с кем воевать. И еще важное: на месте Виктории могла быть любая другая женщина. Я бы всё равно пошутила на эту тему, потому что дело не в человеке, а в шутке», — отметила актриса.

Также она пресекла разговоры о собственной ревности. По ее словам, неуверенная в себе женщина не отпустила бы супруга одного на светский раут, а лично контролировала бы каждый его шаг в зале.

На этом скандал не закончился и Лопырева ответила на шутку Моряк едким видео. Модель не называла имен, но сделала красноречивые намеки, как на актрису так и Сарика Андреасяна.

Телеведущая опубликовала ИИ-ролик, в котором с иронией показала, как ревнивая супруга крепко держит мужа даже во сне. При этом модель сгенерировала женщину с избыточным весом.

«За лучшую подпись отправим подарок», — подписала Лопырева, добавив смайл в виде пачки долларов.

Моряк удивилась очередной выходке Виктории. По мнению актрисы, блондинка перешла границы и уже открыто занимается буллингом.

«Виктория, то, что делаешь ты, — это уже не шутка. Ты выставляешь ролик с серьезной травлей и намекаешь, что после третьих родов я толстая. И мало того, объявляешь розыгрыш денег за лучший комментарий. То есть травля не просто происходит, ее еще превращают в игру, где люди соревнуются в том, кто больнее пошутит», — рассуждает Моряк.

Ответ себя долго ждать не заставил, и Лопырева подготовила целое видеообращение, в котором рассказала ситуацию со своей стороны. Также она не оценила слезное видео актрисы и обвинила ее в грязном пиаре.

«Теперь ты выставляешь видео, где с жалобным видом говоришь, что опубликовала ролик неосознанно. Подожди, а все три ролика впоследствии были неосознанными? Что тебя не остановило удалить этот ролик и закрыть эту историю? Ты эту кашу заварила — тебе ее и расхлебывать», — подытожила модель.

Помилованной Лерчек вернули миллионы и драгоценности

Помилованной блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) вернули 45 млн рублей наличными и коллекцию премиальных ювелирных украшений, изъятых во время обысков осенью 2024 года. Эту информацию подтвердил ее адвокат Константин Третьяков. Суд также официально снял арест с денежных средств.

«Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии ювелирные украшения, которые следователь не оформил официально как вещественные доказательства по делу. Суд также снял арест с 45 млн рублей, изъятых наличными в ходе обыска осенью 2024 года», — рассказал защитник в разговоре с РИА «Новости».

Однако некоторые драгоценности до сих пор не найдены. Речь идет о часах Cartier и браслете Bulgari общей стоимостью около 14,4 млн рублей.