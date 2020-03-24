Сегодня стало известно, что в Ярославле у одного человека тест на новую коронавирусную инфекцию оказался сомнительным. Результаты исследования и сами анализы специалисты регионального управления Роспотребнадзора отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске. Уже завтра-послезавтра станет известно, заразился ли человек с сомнительным анализом вирусом COVID-19 или нет.
На данный момент «Вектор» — один из главных центров страны по диагностике коронавируса, входит в состав четырех референс-лабораторий Евробюро ВОЗ, занимающихся диагностикой новой коронавирусной инфекции. Вместе с региональными лабораториями страны здесь проверяют образцы, сюда присылают анализы со всей России.
Разработанные специалистами «Вектора» тест-системы, которые позволяют выявлять новый коронавирус, называют уникальными.
— Мы разработали эти наборы очень оперативно: 10 января появилась первая нуклеотидная последовательность нового коронавируса и уже менее чем за неделю мы разработали два набора, — рассказывает заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова. — Они отличаются: один непосредственно выявляет новый коронавирус, второй позволяет выявлять как новый коронавирус, так и вирус тяжёлого острого респираторного синдрома, более нам известный как вирус атипичной пневмонии, который вызвал заболевание в 2000-х годах.
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Его специалисты одними из первых разработали и создали тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В, также вместе с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН здесь разработали и внедрили в производство единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А и многое другое.
Созданные «Вектором» наборы основаны на методе полимеразной цепной реакции. Он помогает значительно увеличить малые концентрации фрагментов ДНК в пробе. К тому же очень быстро дает результаты — буквально в течение двух часов.
В тестах есть четыре пробирки: две — с реагентами, две — для положительного или отрицательного контрольного образца. Подготовленные компоненты реакционной смеси ставят в прибор, который выдает данные в виде цифр и кривой. Это позволяет однозначно определить вирусный материал в клиническом образце.
— Отрицательный контрольный образец добавляется для того, чтобы знать, что нигде не было смешения образца с другой нуклеиновой кислотой в лаборатории, так как метод высокочувствительный, — говорит Елена Гаврилова.
Уже в январе этого года «Вектор» начал поставлять свои наборы в 15 крупнейших диагностических лабораторий Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока и других российских городов, которые являются ключевыми по транспортным рейсам из Китая.
По последним данным, в России диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день. Сегодня также стало известно о человеке с сомнительным анализом, его также отправили в инфекционку.