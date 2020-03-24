Сегодня стало известно, что в Ярославле у одного человека тест на новую коронавирусную инфекцию оказался сомнительным. Результаты исследования и сами анализы специалисты регионального управления Роспотребнадзора отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске. Уже завтра-послезавтра станет известно, заразился ли человек с сомнительным анализом вирусом COVID-19 или нет.



На данный момент «Вектор» — один из главных центров страны по диагностике коронавируса, входит в состав четырех референс-лабораторий Евробюро ВОЗ, занимающихся диагностикой новой коронавирусной инфекции. Вместе с региональными лабораториями страны здесь проверяют образцы, сюда присылают анализы со всей России.

