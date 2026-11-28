Миша решил добраться из Москвы в Бангкок на велосипеде Источник: Городские медиа

27-летний Михаил отправился из Москвы в Бангкок на велосипеде. Начать большое путешествие он решил в собственный день рождения — 14 сентября. С тех пор парень преодолевает тысячи километров, ночует в палатке и недорогих отелях, а по дороге встречает шакалов. Подробности путешествия — в видео MSK1.RU.

Все, кто узнаёт о маршруте Михаила, удивляются его затее.

«Отчаянный парняга! Не страшно?» — спрашивают пользователи соцсетей.

«Нет, нормально. Шакалы ночью у палатки тусуются, но нормально», — отвечает путешественник.

О своем решении отправиться в поездку Михаил рассказал в видео, которое опубликовал в своем блоге.

«Я еду сегодня из Москвы в Таиланд на велосипеде. Да, может, это весьма необдуманно, глупо, но, пожалуй, я уверен, что это будет весело», — поделился он.

В дорогу Михаил взял минимальный набор вещей. О своих приключениях рассказывает в соцсетях: ролики быстро становятся вирусными. И теперь парня узнают, а подписчики поддерживают и помогают в дороге.

Сейчас Михаил едет через Казахстан. Далее в его планах — пересечь Узбекистан, Кыргызстан и Китай, а затем добраться до заветного финиша. В Таиланде путешественника уже ждут. С ним связалась местная компания, которая предложила помочь восстановиться после долгой поездки.