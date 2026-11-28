Пост, по словам священника, — не только время для ограничений в еде, но и возможность духовного подвига Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост — один из самых продолжительных в церковном году. Сорок дней православным верующим предстоит воздерживаться от скоромной пищи, молиться и готовиться к празднику Рождества Христова. О том, чем наступивший пост отличается от других, как сохранить его смысл и не поссориться с близкими, MSK1.RU рассказал отец Алексей Кашуба, настоятель Константино-Всехсвятского храма в Ростове-на-Дону.

В чем смысл Рождественского поста

«Само название поста говорит о том, что это дни подготовки христиан к празднованию Рождества Христова, — объясняет отец Алексей. — Этот праздник — и есть конечная цель поста».

По словам священника, Рождественский пост не такой строгий, как Великий или Успенский. По церковному уставу допускается принимать в пищу блюда из рыбы во все дни недели, кроме среды и пятницы. Мясные, молочные продукты и яйца нельзя есть на протяжении всего поста , вплоть до праздника Рождества Христова. При этом устав предполагает послабления для верующих со слабым здоровьем, детей, беременных женщин.

«Меру поста всегда можно обсудить со священником в вашем храме. Не стесняйтесь подходить за таким советом», — добавляет отец Алексей.

Как не превратить пост в обычную диету

Чтобы пост не превратился в диету, по словам отца Алексея, нужно прежде всего понимать, зачем вы поститесь.

«В обычной жизни в нас порой бурлят гнев, похоть, жестокость, зависть, гордыня и другие грехи. Поэтому Господь сказал, что от этого избавиться человек может молитвой и постом. Причём на первом месте стоит молитва, а затем уже пост».

Пост без молитвы никакого смысла не имеет, это действительно просто диета. отец Алексей Кашуба настоятель Константино-Всехсвятского храма в Ростове-на-Дону

«Любое постное время для христиан — это время более особого проникновения в себя, подвига, продолжительной молитвы. А еще пост — возможность проверить: я управляю моим желудком или желудок мной управляет».

Во время поста священник советует уделять особое внимание молитве Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Отец Алексей вспоминает и святителя Иоанна Златоуста, жившего около 1600 лет назад.

«Святитель замечал, что в обычные дни люди едят много и тратят на это деньги, а в пост питаются проще. Вот эти деньги, которые были сэкономлены в течение поста, говорит, подавайте нищим. И тогда вы исполните меру поста. То есть мы говорим еще и о делах милосердия во время поста, хотя, повторюсь, дела милосердия христианин всегда совершает».

Ограничить себя не только в еде

Пост, по словам отца Алексея, касается не только рациона. Священник предлагает ограничить то, что само по себе грехом не является, но отнимает время и силы. Прежде всего это праздное время в телефоне и другие развлечения.

«Мы стараемся не просидеть, условно говоря, три часа за телефоном, просматривая рилсы или еще что-нибудь такое, что только убивает время, а уделить больше времени молитве, чтению Священного Писания. Можно провести время с близкими, посмотреть фильмы, которые несут в себе важные духовные ценности, чтобы оттуда что-то почерпнуть. Помочь какому-то человеку, то есть проявить дела милосердия. Вот это и есть цель поста».

Если в семье постятся не все

Конфликтов из-за поста в семье, считает священник, быть не должно. Принцип, по его словам, заложен в самом Священном Писании.

«Просто тот, кто хочет поститься, соблюдает пост. Кто не хочет — не соблюдает. В послании апостола Павла говорится: тот, кто ест, не осуждай того, кто не ест, и тот, кто не ест, не осуждай того, кто ест. Поэтому пост ни в коем случае не должен стать причиной каких-то раздоров», — говорит отец Алексей.

В то же время он предупреждает, что конфликты из-за поста могут возникать не по вине постящегося. Бывает, родственников раздражает воздержание верующего человека, и они начинают поддевать его «из вредности». Такие ситуации стоит постараться решить, прямо обсудив проблему, не срываясь на ругань и ссоры.

Новый год во время поста

Вопрос о том, как праздновать Новый год, по словам священника, очень волнует верующих, ведь праздник в России отмечают все.

«Я всегда, как священник, своей пастве говорю: проведите время с близкими, идите в гости, если вас позвали, посидите за столом. Потому что пост — это не про какую-то грусть, не про то, чтобы ходить, глядя под ноги, и всем показывать, какой вы великий молитвенник. Всегда поощряется в Новый год посидеть в кругу семьи, поздравить, обнять друг друга, попросить прощения, если нужно. Немного посидеть, поужинать и потом уйти спать».

Если застолье благопристойное и семейное, ничего страшного нет даже в бокале вина. отец Алексей Кашуба настоятель Константино-Всехсвятского храма в Ростове-на-Дону

«Если же человек знает заранее, что на празднике будут песни, пляски, много выпивки — в общем, веселье за рамками всех мыслимых норм, христианину лучше на такие празднования не идти, — предостерегает священник. — Бывает, что не сразу начинается такая свистопляска, когда уже очень громко всё это, порой непристойно совершается. В таких случаях всегда можно посидеть немного и уйти».

Праздничный стол может быть постным и при этом разнообразным Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Что делать, если хозяева угощают непостными блюдами? Здесь, по словам отца Алексея, всё решают такт и любовь:

«Если я прихожу к близким, и близкие знают, что я пощусь, я ем только постную пищу, и никто на меня не обижается, потому что знают. Но если окружение не предполагает, что вы поститесь, специально демонстрировать это не стоит: мол, вы не поститесь, а я пощусь. Христианин за столом ведет себя благопристойно, ест то, что ему дают, но сам со стола скоромное не берет. Угостили тебя, положили на тарелочку — хозяйка готовила, она от души, от сердца хочет вас порадовать. Не надо пренебрегать гостеприимством людей».

Главный принцип во всём — взаимопонимание и любовь. Не надо выпячивать, что ты постишься. Что дают, то и кушай. отец Алексей Кашуба настоятель Константино-Всехсвятского храма в Ростове-на-Дону

Тут же священник предупреждает об обратной крайности: если вам захочется поесть скоромной пищи и вы решите, что для этого достаточно просто сходить в гости, это будет нечестно. «С точки зрения церкви это будет хитрость, лукавство», — говорит отец Алексей.

Если вы поститесь впервые

Если вы до этого не постились, отец Алексей советует прежде всего прийти к священнику. Пост, по его словам, всегда сопряжен с покаянием, а покаяние без исповеди невозможно. Священник расскажет, как подготовиться к исповеди и святому таинству Причащения Святых Христовых Тайн.

«Человеку, который впервые начинает поститься, я всегда говорю: приходи, я расскажу тебе, как подготовиться к исповеди. Вот тебе брошюрки, которые ты можешь почитать дома, узнать какие-то азы об исповеди, о грехах. Ну и самое главное — дарю человеку Святое Евангелие, чтобы он, если не читал, начал читать самую главную книгу, я думаю, на земле: благовестие о Христе распятом и воскресшем ради нас».

Чтение Священного Писания — важная часть жизни христианина Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Обратитесь к Богу своими словами, — советует отец Алексей. — Скажите: „Господи, я к Тебе стремлюсь, я хочу жить по Твоим заповедям, и я хочу прийти к Тебе. Пусть этот пост будет моей маленькой жертвой, которая покажет, что я действительно хочу быть с Тобой. Я хочу, чтобы у меня была чистая совесть, и я хочу быть счастливым человеком, исполняя Твои заповеди и ища мир в себе и с теми, кто рядом со мной“. Вот так своими словами нужно попросить Бога, чтобы Господь принял эту жертву поста».

Подводя итог, отец Алексей вспоминает строки из Священного Писания, где говорится: «Поститесь постом приятным». Священник объясняет, что это значит: