Сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост — один из самых продолжительных в церковном году. Сорок дней православным верующим предстоит воздерживаться от скоромной пищи, молиться и готовиться к празднику Рождества Христова. О том, чем наступивший пост отличается от других, как сохранить его смысл и не поссориться с близкими, MSK1.RU рассказал отец Алексей Кашуба, настоятель Константино-Всехсвятского храма в Ростове-на-Дону.
В чем смысл Рождественского поста
«Само название поста говорит о том, что это дни подготовки христиан к празднованию Рождества Христова, — объясняет отец Алексей. — Этот праздник — и есть конечная цель поста».
По словам священника, Рождественский пост не такой строгий, как Великий или Успенский. По церковному уставу допускается принимать в пищу блюда из рыбы во все дни недели, кроме среды и пятницы. Мясные, молочные продукты и яйца нельзя есть на протяжении всего поста, вплоть до праздника Рождества Христова. При этом устав предполагает послабления для верующих со слабым здоровьем, детей, беременных женщин.
«Меру поста всегда можно обсудить со священником в вашем храме. Не стесняйтесь подходить за таким советом», — добавляет отец Алексей.
Как не превратить пост в обычную диету
Чтобы пост не превратился в диету, по словам отца Алексея, нужно прежде всего понимать, зачем вы поститесь.
«В обычной жизни в нас порой бурлят гнев, похоть, жестокость, зависть, гордыня и другие грехи. Поэтому Господь сказал, что от этого избавиться человек может молитвой и постом. Причём на первом месте стоит молитва, а затем уже пост».
Пост без молитвы никакого смысла не имеет, это действительно просто диета.
«Любое постное время для христиан — это время более особого проникновения в себя, подвига, продолжительной молитвы. А еще пост — возможность проверить: я управляю моим желудком или желудок мной управляет».
Отец Алексей вспоминает и святителя Иоанна Златоуста, жившего около 1600 лет назад.
«Святитель замечал, что в обычные дни люди едят много и тратят на это деньги, а в пост питаются проще. Вот эти деньги, которые были сэкономлены в течение поста, говорит, подавайте нищим. И тогда вы исполните меру поста. То есть мы говорим еще и о делах милосердия во время поста, хотя, повторюсь, дела милосердия христианин всегда совершает».
Ограничить себя не только в еде
Пост, по словам отца Алексея, касается не только рациона. Священник предлагает ограничить то, что само по себе грехом не является, но отнимает время и силы. Прежде всего это праздное время в телефоне и другие развлечения.
«Мы стараемся не просидеть, условно говоря, три часа за телефоном, просматривая рилсы или еще что-нибудь такое, что только убивает время, а уделить больше времени молитве, чтению Священного Писания. Можно провести время с близкими, посмотреть фильмы, которые несут в себе важные духовные ценности, чтобы оттуда что-то почерпнуть. Помочь какому-то человеку, то есть проявить дела милосердия. Вот это и есть цель поста».
Если в семье постятся не все
Конфликтов из-за поста в семье, считает священник, быть не должно. Принцип, по его словам, заложен в самом Священном Писании.
«Просто тот, кто хочет поститься, соблюдает пост. Кто не хочет — не соблюдает. В послании апостола Павла говорится: тот, кто ест, не осуждай того, кто не ест, и тот, кто не ест, не осуждай того, кто ест. Поэтому пост ни в коем случае не должен стать причиной каких-то раздоров», — говорит отец Алексей.
В то же время он предупреждает, что конфликты из-за поста могут возникать не по вине постящегося. Бывает, родственников раздражает воздержание верующего человека, и они начинают поддевать его «из вредности». Такие ситуации стоит постараться решить, прямо обсудив проблему, не срываясь на ругань и ссоры.
Новый год во время поста
Вопрос о том, как праздновать Новый год, по словам священника, очень волнует верующих, ведь праздник в России отмечают все.
«Я всегда, как священник, своей пастве говорю: проведите время с близкими, идите в гости, если вас позвали, посидите за столом. Потому что пост — это не про какую-то грусть, не про то, чтобы ходить, глядя под ноги, и всем показывать, какой вы великий молитвенник. Всегда поощряется в Новый год посидеть в кругу семьи, поздравить, обнять друг друга, попросить прощения, если нужно. Немного посидеть, поужинать и потом уйти спать».
Если застолье благопристойное и семейное, ничего страшного нет даже в бокале вина.
«Если же человек знает заранее, что на празднике будут песни, пляски, много выпивки — в общем, веселье за рамками всех мыслимых норм, христианину лучше на такие празднования не идти, — предостерегает священник. — Бывает, что не сразу начинается такая свистопляска, когда уже очень громко всё это, порой непристойно совершается. В таких случаях всегда можно посидеть немного и уйти».
Что делать, если хозяева угощают непостными блюдами? Здесь, по словам отца Алексея, всё решают такт и любовь:
«Если я прихожу к близким, и близкие знают, что я пощусь, я ем только постную пищу, и никто на меня не обижается, потому что знают. Но если окружение не предполагает, что вы поститесь, специально демонстрировать это не стоит: мол, вы не поститесь, а я пощусь. Христианин за столом ведет себя благопристойно, ест то, что ему дают, но сам со стола скоромное не берет. Угостили тебя, положили на тарелочку — хозяйка готовила, она от души, от сердца хочет вас порадовать. Не надо пренебрегать гостеприимством людей».
Главный принцип во всём — взаимопонимание и любовь. Не надо выпячивать, что ты постишься. Что дают, то и кушай.
Тут же священник предупреждает об обратной крайности: если вам захочется поесть скоромной пищи и вы решите, что для этого достаточно просто сходить в гости, это будет нечестно. «С точки зрения церкви это будет хитрость, лукавство», — говорит отец Алексей.
Если вы поститесь впервые
Если вы до этого не постились, отец Алексей советует прежде всего прийти к священнику. Пост, по его словам, всегда сопряжен с покаянием, а покаяние без исповеди невозможно. Священник расскажет, как подготовиться к исповеди и святому таинству Причащения Святых Христовых Тайн.
«Человеку, который впервые начинает поститься, я всегда говорю: приходи, я расскажу тебе, как подготовиться к исповеди. Вот тебе брошюрки, которые ты можешь почитать дома, узнать какие-то азы об исповеди, о грехах. Ну и самое главное — дарю человеку Святое Евангелие, чтобы он, если не читал, начал читать самую главную книгу, я думаю, на земле: благовестие о Христе распятом и воскресшем ради нас».
«Обратитесь к Богу своими словами, — советует отец Алексей. — Скажите: „Господи, я к Тебе стремлюсь, я хочу жить по Твоим заповедям, и я хочу прийти к Тебе. Пусть этот пост будет моей маленькой жертвой, которая покажет, что я действительно хочу быть с Тобой. Я хочу, чтобы у меня была чистая совесть, и я хочу быть счастливым человеком, исполняя Твои заповеди и ища мир в себе и с теми, кто рядом со мной“. Вот так своими словами нужно попросить Бога, чтобы Господь принял эту жертву поста».
Подводя итог, отец Алексей вспоминает строки из Священного Писания, где говорится: «Поститесь постом приятным». Священник объясняет, что это значит:
«Если человек постится от души, по своей воле, для того чтобы стать лучше — вот такой пост приятен Богу. А если человек это делает по принуждению, „из-под палки“, то такой пост Богу неприятен».
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