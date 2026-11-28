Лиза Моряк и Виктория Лопырева устроили грандиозный скандал в Сети Источник: moryakliza, lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Виктории Лопыревой оказалось достаточно нескольких раз поправить волосы на светском мероприятии, чтобы стать участницей одного из самых обсуждаемых звездных скандалов последних дней. Начавшаяся с шутливого видео история обернулась обсуждением актерских способностей Лизы Моряк, ее фигуры, самооценки и даже обстоятельств развода Сарика Андреасяна с первой супругой.

Обе стороны уже успели публично высказаться, а в выяснение отношений, по словам Лопыревой, оказались вовлечены уже и мужья знаменитостей.

С чего начался скандал Лизы Моряк и Виктории Лопыревой

Поводом для конфликта стала премия VOICE Man Awards. По воле организаторов 43-летняя Виктория Лопырева оказалась за одним столиком с Сариком Андреасяном. Его 31-летняя супруга в это время отдыхала с детьми в Дубае.

В объектив камеры попал довольно непримечательный эпизод: Виктория улыбалась, аплодировала и поправляла прическу, а режиссер сосредоточенно смотрел перед собой. Некоторые интернет-пользователи усмотрели в поведении модели попытку пофлиртовать с женатым мужчиной.

Вручая награду Сарику Андреасяну, Виктория Лопырева едва ли подозревала, сколько неприятностей ей доставит эта премия Источник: lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Моряк решила не оставлять столь популярное обсуждение без внимания. Актриса изобразила движения Лопыревой и объяснила завидную невозмутимость своего благоверного действием приворота.

«Знаете, это называется приворот, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо», — заявила Моряк.

Заодно она посоветовала женщинам занимать место напротив режиссера, если те хотят привлечь его внимание. По утверждению самой Лизы, публикация собрала порядка пяти миллионов просмотров. Правда, главная героиня пародии разделять весьма специфическое чувство юмора актрисы не пожелала.

Лиза Моряк решила похвастаться верностью супруга, но ее чувство юмора оценили далеко не все Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лопырева прошлась по интеллекту и карьере Моряк

Первоначально Виктория попыталась пообщаться с актрисой лично. Позднее модель обнародовала часть их переписки, дав понять, что находить свое имя в многочисленных неприятных комментариях ей совершенно не понравилось.

Затем Лопырева решила публично высказаться о чувстве юмора своей оппонентки.

«Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко», — заявила модель.

Досталось и профессиональным достижениям Моряк, которая регулярно появляется в картинах своего супруга. Общаясь с подписчиками, Виктория не преминула затронуть этот деликатный вопрос.

«Когда очень хочется славы любой ценой. С кино, видимо, не очень получается. Только по блату», — приводит слова Лопыревой StarHit.

Модель также предположила, что своей популярностью скандальный ролик обязан именно ей, а не таланту его автора.

Из-за заботы о прическе Лопырева стала героиней сплетен о соблазнении женатого мужчины Источник: lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лиза Моряк объяснила, почему не ревнует мужа

После многочисленных обвинений в ревности и неуверенности в себе супруга Андреасяна записала отдельное обращение. Она заверила, что объектом ее насмешек был собственный муж, а личность сидевшей рядом с ним красавицы принципиального значения не имела.

В качестве доказательства высокой самооценки Лиза привела обстоятельства своего отпуска. По мнению артистки, ревнивая жена вряд ли отправилась бы в другую страну, предоставив супругу возможность самостоятельно посещать светские рауты.

«Если бы я в себе сомневалась, я бы сидела рядом, дергала его и бдила, а не записывала рилсы из другой точки мира», — высказалась актриса.

Ответственность за разгоревшийся конфликт Моряк возложила преимущественно на интернет-пользователей. Именно они, по ее версии, наделили шутку смыслом, которого изначально в ней не было.

Актриса объявила обсуждение завершенным, однако впоследствии выпустила еще одну пародию. На этот раз к съемкам подключился непосредственно Сарик Андреасян.

В доказательство отсутствия ревности Лиза Моряк привела собственный отпуск, в который спокойно отправилась без супруга Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Моряк отправила Лопыреву в черный список

Тем временем, как утверждает Виктория, возможность напрямую обсудить недоразумение с Лизой у нее пропала: актриса заблокировала модель в социальной сети.

Лопырева сочла такое решение довольно странным. По ее мнению, при отсутствии дурных намерений Моряк могла бы просто убрать спорную публикацию. Вместо этого актриса ограничила общение с Викторией, но продолжила выпускать контент на ту же тему.

«А потом писать, что я завтра все исправлю, и продолжать „ехать“ на этой теме, поднимая себе просмотры — дно!» — разразилась негодованием Лопырева.

Сама модель тоже не отказалась от возможности пошутить. Она опубликовала собственный ролик, в котором намеренно повторяла те самые движения с волосами, ставшие причиной столь бурных обсуждений.

Кстати, в окружении Моряк впоследствии опровергли информацию о блокировке Лопыревой.

Объявив тему исчерпанной, Лиза Моряк не удержалась от съемок еще одного ролика — на этот раз с участием мужа Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшая жена Андреасяна рассказала о причинах развода

Пока знаменитости выясняли, кто из них обладает лучшим чувством юмора, неожиданное признание сделала Алена Гера — первая супруга режиссера.

Женщина сообщила, что именно появление Лизы Моряк, по ее версии, привело к распаду их брака. Более того, как утверждает Алена, ей предлагали воздержаться от посещения кинопремьер с участием собственного ребенка, чтобы не пересекаться с новой возлюбленной бывшего мужа.

При этом Гера заверила, что претензий к нынешней супруге Андреасяна у нее нет. Свою жизнь после расставания с кинематографистом она оценивает исключительно положительно и даже благодарна за произошедшие перемены.

«Теперь я жена великолепного мужчины, самого заботливого, деятельного и амбициозного, которого я знаю! И мне не надо доказывать в рилсах, что мужик мой», — похвасталась экс-супруга режиссера.

Напомним, Сарик и Лиза зарегистрировали отношения в 2022 году. Сейчас супруги растят троих общих детей: дочерей Элизабет и Шарлиз и сына Эдмона.

Лопырева высмеяла фигуру Моряк, а актриса заявила о травле

Виктория Лопырева решила продемонстрировать собственное чувство юмора, но с деликатностью у ее пародии тоже не заладилось Источник: lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К 27 ноября спор о том, насколько уместной была первоначальная пародия, перешел к куда более щекотливой теме — женской внешности.

Виктория разместила созданный искусственным интеллектом ролик с участием мужчины и женщины с пышными формами. В персонажах многие подписчики увидели намек на супругов Андреасян. Кроме того, модель предложила аудитории посоревноваться в остроумии, пообещав награду за удачный комментарий.

На этом этапе Моряк стало уже совсем не до юмора. Актриса напомнила, что родила третьего ребенка всего около двух месяцев назад. Ее организм еще восстанавливается, поэтому насмешки над изменениями фигуры она считает недопустимыми.

Лиза принесла извинения тем, кого могла задеть ее первоначальная публикация, но заявила, что последующие действия Лопыревой воспринимает как целенаправленную травлю.

«То есть травля не просто происходит, ее еще превращают в игру, где люди соревнуются в том, кто больнее пошутит», — пожаловалась она.

Часть аудитории, первоначально критиковавшая Моряк за неудачную пародию, теперь поставила под сомнение уместность ответных выпадов Виктории.

После ответки от Лопыревой актрисе стало не до смеха: Моряк напомнила о недавних родах и призвала подписчиков к тактичности Источник: moryakliza / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лопырева рассказала о вмешательстве мужей

28 ноября Виктория выступила с новым обращением. Модель категорически не согласилась с отведенной ей ролью инициатора травли и изложила собственную версию событий.

По словам Лопыревой, на премии она всего лишь заняла предназначенное ей место. Общение с Андреасяном ограничилось светскими любезностями, причем Виктория даже поинтересовалась, почему режиссер приехал без супруги.

Особенно интересной оказалась еще одна подробность. Как утверждает модель, после возникновения конфликта Андреасян связался с ее мужем.

Лопырева считает, что ответственность за дальнейшее развитие событий лежит на актрисе, которая первой решила сделать ее героиней юмористического видео.

«Ты эту кашу заварила — тебе ее и расхлебывать», — обратилась модель к многодетной матери.

Виктория Лопырева чувствует себя героиней крайне нехорошего сериала Источник: lopyrevavika / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)