С 1 декабря в Ярославской области добавят новые остановки в маршруты нескольких межмуниципальных автобусов. Об этом рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

В маршруты № 522 «Ярославль — Любим (через Данилов)» и № 359 «Данилов — Любим» в прямом и обратном направлении включили остановку «Улица Любимская» (ул. Любимская, д. 14, р. п. Пречистое).

Ранее стало известно, что в Ярославле могут объединить два троллейбусных маршрута — № 1 и № 7. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в правительстве региона. Сейчас рассматриваются несколько вариантов организации движения по маршруту № 1. Для его обслуживания будут использовать троллейбусы с автономным ходом.