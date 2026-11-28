Отца семейства уже арестовали, мать судят (фото носит иллюстративный характер) Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Вологде судят родителей, чья дочь умерла от голода, а другие дети оказались на грани истощения. Главу семейства уже арестовали, мать судят. Всё, что известно об этой трагедии, — собрали в материале.

Что случилось

В многодетной семье в Вологде погибла девочка от истощения. Девять детей тоже попали в больницу. Самому младшему ребенку нет и года.

Всего в семье воспитывались 12 ребят, 11 из которых несовершеннолетние. Семья состояла на профилактическом учете. По версии следствия, она проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.

«Законными представителями должный уход за детьми не осуществлялся. Должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняты не были, в связи с чем пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения», — говорится в сообщении Следственного комитета в MAX.

После этого Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Одно из них — по факту смерти малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), другое — по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Родителей задержали.

Детей умышленно лишали еды

Девочка, которая погибла от истощения в семье, не получала еды умышленно. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов региона со ссылкой на данные следствия.

«По версии следствия, родители пятилетней девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде, на протяжении длительного времени, вплоть до 26 ноября 2026 года, умышленно лишали малолетнюю приема пищи», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

На этом фоне были созданы условия для развития истощения. Во время допроса мать утверждала, что в семье из детей никто никогда не терял вес.

«Надо было скорую вызвать, а я думала, каши буду варить — откормлю. У меня никогда вес дети не теряли, никто», — рассказала женщина на допросе.

При этом она призналась в том, что она отвратительная мать.

«Вообще отвратительно, очень плохо, я не знаю. Я отвратительная мать», — добавила она.

Источник: Следком / Telegram

По информации главы Министерства соцзащиты Александра Ершова, отец семейства утверждал, что денег на еду в семье хватает. Он работает, также есть пособия, поэтому брать продукты в качестве помощи он считал неприемлемым.

Кроме того, еще летом ничего не предвещало беды. По словам родственников погибшей девочки, они до сих пор не могут поверить в случившееся.

«У них всё нормально было. Я не знаю, как это вообще произошло. Племянников я видел этим летом, когда гостил у них на даче. Дети не выглядели ни запуганными, ни истощенными», — рассказал MSK1.RU Алексей (дядя девочки).

Еще один случай произошел в апреле 2026 года. У одного из детей семьи на теле обнаружили следы побоев. Сотрудники детского сада тогда попытались выяснить обстоятельства произошедшего, однако мать ребенка не открывала дверь и грубо отвечала на телефонные звонки. Попасть в квартиру удалось лишь спустя месяц.

В сентябре один из детей должен был пойти в первый класс, но его оставили в дошкольном учреждении. Детский сад посещали только трое ребят, а воспитатели и заведующая неоднократно обращались в органы опеки.

Известно, что алкоголем родители не злоупотребляли и проживали в собственной квартире. По данным «Известий», семья регулярно получала социальные выплаты — их сумма превышала 200 тысяч рублей в месяц. По одной из версий, детей могли морить голодом в качестве наказания за непослушание.

Что грозит родителям

Сейчас родителей судят и избирают им меру пресечения. Также их направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу для решения вопроса об их вменяемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.

Сегодня главу семейства арестовали на два месяца. Его отправили под стражу до 25 января 2027 года.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, то есть на срок два месяца, до 25 января 2027 года», — передают решение суда РИА Новости.

Защита намерена ходатайствовать о замене меры пресечения на домашний арест.

Также в суд доставили мать умершей девочки. На заседании планируется рассмотреть ходатайство следствия об аресте женщины. Однако оно проходит в закрытом режиме.

Обновлено в 16:16 (мск): суд арестовал мать на два месяца, до 25 января 2027 года, передает ТАСС.

Что будет с остальными детьми

Всего в семье воспитывается 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Девять ребят доставили в больницу. В Минздраве сообщили, что их состоянию ничего не угрожает.

Состояние мальчика, который попал в реанимацию после случившегося, врачи стабилизировали. Другим детям назначили психологические консультации.

«Семилетний мальчик находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Остальные дети продолжают оставаться под круглосуточным наблюдением медицинских работников», — говорится в сообщении министерства.