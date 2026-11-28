Рэпер Macan, настоящее имя Андрей Косолапов, завершил службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Он проходил годовую срочную службу в Росгвардии.
Встретить демобилизацию приехали друзья и коллеги Косолапова. Всего там было более 15 человек. Все они обнимали и поздравляли артиста, сообщают РИА «Новости». Как уточняет Telegram-канал Shot, близкие приехали на BMW M5, Toyota Camry и Tank 500.
С собравшимися журналистами рэпер общаться не стал. Он быстро прыгнул в красную машину и умчался.
«Все хорошо, спасибо», — сказал музыкант журналистам РИА «Новости».
За время службы он неоднократно публиковал свои фотографии сослуживцами. Также рэпер прошел курс молодого бойца, занимался охраной общественного порядка и обеспечением безопасности населения.
Но отдыхать после службы рэпер не намерен. Уже 1 декабря он отправится в первый гастрольный тур по России. Он расписан до мая, первые города артист посетит с 1 по 6 декабря. Он выступит в Смоленске, Брянске, Подольске и Липецке.
Ранее MSK1.RU писал, что Macan за время службы получил звание младшего сержанта и нагрудный знак.
Кроме того, его возлюбленная Мария Мотина официально объявила о расставании с артистом в конце лета. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях о ее отношениях с рэпером, она коротко отрезала: «Я свободна». Позже девушка объяснила, что больше не верит в отношения, где есть бесконечный контроль, ревность и недоверие к партнеру.