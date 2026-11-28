«А сыр у той вороны…» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Григорий Гладков — живая легенда. На его музыке росли и продолжают расти тысячи детей Советского Союза и России. Композитор прекрасно выглядит, шутит, поет и зажигает на сцене. На одном из недавних концертов корреспонденты 63.RU воспользовались моментом, чтобы взять у маэстро интервью: обсудили Грушинский фестиваль, мужчин и женщин, воспитание детей и то, в каком городе он предпочитает искать невест.

Видеоверсия интервью, а ниже текст (там еще больше интересных вопросов и ответов) Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Григорий Гладков — советский и российский композитор, бард, автор-исполнитель, заслуженный деятель искусств России. Родился в 1953 году в Хабаровске, детство и юность провел в Брянске. Музыкой начал заниматься еще в подростковом возрасте. Широкую известность Гладкову принесли песни и музыка к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «Про Веру и Анфису», «Следствие ведут Колобки» и другим произведениям. Он также писал музыку для кино, театра и телевидения.

«Пластинка в бутылку не войдет»

— Есть ли вопрос, который вам очень часто задают на интервью? Такой, который уже надоел?

— Меня всегда спрашивают: «Вы что, родились в Самаре?»

— Но это же не так?

— Нет. Просто люди знают, что я люблю Самару. И одна из моих лучших песен о Волге родилась в Самаре. Причем текст написал тоже я. Не просто музыку, но и стихи. «Не найти нигде таких берегов крутых, островов и заводей, плесов золотых. Ну а воздух здесь какой! Не надышишься…»

Меня тогда пригласили на съемки фильма в честь юбилея детской телевизионной студии «Товарищ». Мы снимали фильм «Несси на Волге, или Летние каникулы Григория Гладкова». Всю аппаратуру нам дал режиссер Владимир Самарцев. Мало того, он поселил нас в доме своей мамы. И в этой квартире мамы Самарцева я сочинил песню «Волга-река»…

И я на Самарцева очень обижен. Это, конечно, великий человек. Талантливый. Он ведет в соцсетях фотолетопись Самары. Добывает редкие дореволюционные фотографии. И он всё время хвастался, что у него невероятный архив Волги. И я его много раз просил сделать к этой песне видеоряд. Он этого не сделал. Я не знаю почему.

Умению держать зал у маэстро стоит поучиться Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Часто ли бываете в Самаре, которую вам приписывают в качестве малой родины?

— Я в Самаре был множество раз. Нет ни одного артиста, ни одного человека, который выступал бы на сцене и проехал бы мимо Самары. Это невозможно. Здесь прекрасная филармония, прекрасные залы, много интересных мероприятий. Самое любимое у меня — фестиваль «Кино — детям». Я несколько раз был, и это какой-то невероятный праздник души всегда.

— Если будет свободный час в Самаре, где вы прогуляетесь?

— Только набережная! Самара стоит на Волге, это ее богатство. Волга — это не просто река, это один из символов России. Знаете, так получилось, что мне удалось купить дом на Волге в Тверской области. И я стал жителем страны, которая называется «Волжане». Мой 100-летний дом стоит в 10 метрах от воды. Я его восстановил, отремонтировал.

В Самаре, встречаясь с ребятами, я им об этом рассказывал. И говорю: знаете, если вдруг увидите, что плывет по Волге бутылка, немедленно ловите ее. Потому что это, возможно, от меня письмо в бутылке.

Ребята самарские — остроумные. Они говорят: «Дядя Гриша, а зачем нам ваша записка? Вы туда музыку вложите!» На что я возражаю: мол, пластинка или компакт-диск в бутылку не войдет. Даже кассета не влезет. А они говорят: «Флешка войдет».

«Не просто погулял, а женился»

— Лучше жить на Волге, чем в городе?

— Я там не живу постоянно. Я туда наезжаю. Знаете, у меня гимн появился. Я просыпаюсь очень рано. Проснусь, поплаваю, поработаю. Потом всё равно люблю поспать. И я когда там на Волге бываю, проснувшись около 04:00 утра, сразу иду к воде. И выхожу я с песней «Свои ладони в Волгу опусти…»

Лучше ли жить на Волге или в городе, так одним словом не скажешь, это разные ощущения. Это так же, как спросить: вот как лучше — с блондинкой или с брюнеткой?

— Хорошо, давайте об этом поговорим. Готовясь к интервью, я увидела такой провокационный заголовок в Сети. Там приводилась ваша цитата: «Я женился из жалости». Это правда или что-то там журналисты накрутили?

— Это журналисты что-то перекрутили, конечно. Из жалости развестись можно, наверное. Женятся по любви. Нет, что вы. Вообще вот, знаете, когда говорят о мужчинах, которые женились много раз… Максим Дунаевский — очень талантливый человек! Женился, кажется, семь раз*. Так это же здорово! Это здорово! Потому что он не просто погулял с женщиной. Он женился.

* Композитор, дирижер и музыкальный продюсер Максим Дунаевский был женат восемь раз.

И есть такая история про Юрия Визбора, что его вызвали в партком перед поездкой в капиталистическую страну. И там ему говорят: «Как же вы можете ехать в эту страну, если вы три раза женаты?» А Юрий этому человеку отвечает: «В отличие от вас, я на каждой женщине, которую любил, женился».

Вот есть такое: поматросил и бросил. Так многие делают. А для женщины брак — это важно. И тех мужчин, которые женятся на любимых женщинах, я очень уважаю. Это мужской поступок. Это благородство.

— А как же та женщина, которая осталась одна, да еще и с детьми? Грустно ей.

— Мы же не знаем причину. Может, это она ушла. Мы обсуждаем мужской поступок. Мужской.

«Авторская песня разделилась на два лагеря. Это романтики и монетизаторы», — грустит маэстро Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Вы пишете музыку для детей, видите много детей, общаетесь с детьми. Сейчас часто в публичном пространстве звучит такая мысль: мол, дети плохие, они не читают, сидят в телефонах, они злые, невоспитанные… Что думаете? Дети испортились? Или с детьми всё ок?

— Нет-нет, дети не испортились. Дети всегда близки к Богу. Подростки меняются, да. А дети — они одинаковые в любой стране, в любое время. Они близки к Богу и учат нас это не забывать. Быть счастливыми, как в детстве, радостными, доверчивыми, наивными.

Взрослые, которые пишут детские песни, музыку, снимают мультфильмы, книжки пишут, — они это делают для себя. Для того, чтобы детство не уходило.

«Не нужно над памятью глумиться»

— Общаясь с бардом, не могу не спросить про Грушинский фестиваль…

— Жаль, что проект «Грушинский фестиваль» рухнул. Был период, я приезжал, но сейчас это просто что-то… похабное совершенно зрелище. Начиналось как авторская песня. Люди ведь приезжали сюда за истиной. Девиз был: «Сверим наши струны». Ехали с Камчатки, Сахалина, из разных уголков страны. С детьми, с палатками…

А превратилось сначала в пьянку, а потом в такой шалман, где какие-то рокеры, кантри. Какие-то поэты, эстрадные певцы. Всё это в балаган смешалось. И так жалко! Это вообще какая-то грустная российская традиция: открывается хороший, стильный ресторан, постепенно превращается в столовую.

Авторская песня разделилась на два лагеря. Это романтики и монетизаторы. Монетизаторы — все в Москве. А романтики — в провинции. И это святые люди!

Фестивалей много, но Грушинский — это был главный храм русского языка. Гитара здесь — вспомогательная часть. Было два места: кухня и лес. Люди или сидели на кухне, или в леса уходили, чтобы поговорить и попеть. И самое главное значение авторской песни — они сохранили глубокий, могучий русский язык.

Самое главное — язык не потерять. Можно носить любую одежду, любые стили, но всё равно язык — основа, основа любой нации. Возьмите английское слово «лавли». На одно английское слово — чуть ли не 50 русских: «любимый», «любименький», «любимейший», «наилюбимейший» и так далее.

Поэтому для меня Грушинский фестиваль, вот тот, который был, — это праздник русского языка.

— Последние два года отменяют его в целях безопасности.

— Меня это не волнует.

— Может, и хорошо?

— Конечно. Его надо закрыть, законсервировать и оставить. Хотите, назовите по-другому. Арт-фестиваль какой-нибудь, и всё. Уходя — уходи. Грушинский для всех нас закончился. Не надо это трогать. Хотя бы из уважения к памяти человека, спасшего детей ценой своей жизни, Валерия Грушина. Не нужно над этой памятью глумиться.

Пусть Грушинский фестиваль останется легендой, яркой страницей в истории нашей культуры! Я уверен, что выражаю общее мнение. В Самаре обязательно и дальше будут прекрасные фестивали авторской песни, но пусть они называются по-другому. Создавайте свою новую историю!

«Художник воспринимает заказ не от продюсера, а от Господа Бога. И перед ним же отчитывается» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Ужасно, когда дети ловят тебя на двуличии»

— Хотелось еще и про творчество спросить. Что это за волшебство такое? Это какая-то небесная дудочка звучит, а вы записываете? Или это всё-таки ремесло и тяжелый труд?

— Это, конечно, дудочка. Человек не знает своих возможностей. Он сам себя изучает всю жизнь. Почему один стихи пишет, другой изобретает? Не знает никто. Если бы знали, уже бы всё это делали. И искусственный интеллект, я думаю, это не разгадает. Эту тайну творчества.

— Как же может эта дудочка звучать по заказу? Неужели это возможно?

— Мне написал один блогер: «Я вами раньше восхищался, а теперь я вас презираю. Я прочитал, что вы пишете музыку по заказу». Я ему ответил: «Мой юный друг, вы озадачили меня. Проанализировав историю музыки, я вдруг обнаружил, что вся музыка мирового и отечественного кино, вся музыка, которую мы любим, — она написана по заказу!»

Видимо, дело в том, что художник воспринимает заказ не от продюсера, а от Господа Бога. И перед ним же отчитывается. А продюсерам — спасибо, что они дали мне стихотворение, мимо которого я, возможно, прошел бы. Например, «Пластилиновая ворона».

«Поймет не только взрослый, но даже карапуз…» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Что самое важное в воспитании детей?

— Ужасно, когда дети ловят тебя на двуличии. Говоришь ребенку не курить — будь добр, и сам не кури. Мой друг, актер Юрий Чернов (кстати, самарский), однажды удивил меня. Мы были на гастролях на Сахалине. Где-то сидим, разливаем вино. Он говорит: «Я не буду». — «А почему?» — «Я сыну Максиму дал слово. И он мне дал слово. Что мы не будем пить». Вот как надо с детьми.

Самара, отвечая взаимностью, тепло принимала любимого музыканта Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Есть ли какой-то вопрос, который вам не задавали, а надо бы?

— Одно время у меня была такая фишка. В каждом городе, где бы я ни был, я говорил журналистам: «Знаете, стоит вопрос о переносе столицы из Москвы. Я думаю, что лучшее место — это Череповец!» или «…Магнитогорск!», и все соглашались.

Потом я начал добавлять: «Знаете, мне так понравился ваш город. Я принял решение — переезжаю!» И опять все верили. Выходили заголовки: «Григорий Гладков переезжает в Кострому!»

Потом я третье добавил: «Знаете, вы согласитесь, что если и искать где-нибудь невесту, то только здесь. В Сарапуле».