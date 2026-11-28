Мало какой фильм обходится без киноляпов. Мы нашли их в «Кавказской пленнице» (6+), обнаружились они и в «Джентльменах удачи» (6+). А теперь мы решили посмотреть свежим взглядом картину — лауреата премии «Золотая ладья» образца 1985 года — «Любовь и голуби». И здесь тоже нашлось место обидным ошибкам. Настолько обидным, что кажется странным — как можно было это не заметить? Создатели этой лирической комедии допустили как минимум 10 досадных промахов.
Пропавшая скамейка
Один из таких киноляпов ждет нас в начале фильма. Когда дядя Митя приходит к Кузякиным, рядом с калиткой стоит только одна лавка — по левую руку героя Сергея Юрского.
Но спустя несколько мгновений небольшая лавка появляется и с другой стороны. Ну должна же была Люда на что-то присесть!
Непоседливые дети
Вскоре после этого дядя Митя убегает на площадку, где идут танцы. Делает там несколько па, кружится и убегает от бабы Шуры. Скрывается он около угловой лавочки, где на одной стороне сидит женщина, на другой — дети.
Но стоит моргнуть, как вы обнаружите, что теперь всю лавку заняли дети. Причем не те, что были только что.
Преждевременный галстук
Еще один киноляп можно заметить в сцене в тренажерном зале, где Раиса Захаровна разминает себе спину на странном устройстве, а Василий — шею. На герое Александра Михайлова в этот момент вы можете видеть синий галстук в цветок.
Вот только беда в том, что такого галстука на Василии Кузякине в тот момент быть не могло — он купил аксессуар гораздо позже, когда гулял по рынку с Раисой Захаровной.
Курточная рокировка
Еще один недочет кроется в сцене, где семья провожает уезжающего Василия. Герой Александра Михайлова стоит около двери, а рядом на стене висят две куртки. Обе темные. Нам сейчас важнее та, что находится у самого выхода.
Не проходит и пары мгновений, как она меняет свой цвет и становится светлой. При этом остальные предметы на вешалке не меняются.
Моментальная перестановка
Обратите внимание на то, как сидят Кузякины, когда читают письмо от Василия. Вы тоже видите, что за спиной Нади находится окно, а по ее левую руку — сервант?
Не верьте глазам своим! Потому что стоило камере изменить ракурс, как всё в доме Кузякиных меняет свои места. И вот уже за спиной Нади встает сервант, окно отъезжает левее, появляется шкаф. Да и сама комната становится меньше.
Рубашка дяди Мити
Нашлось в фильме место и фокусам с переодеваниями. Наибольшего успеха в этом деле добился дядя Митя. В сцене, где все женщины семейства Кузякиных рыдают, он произносит ставшую крылатой фразу: «Однако потоп сейчас будет». Но дело не в фразе. Посмотрите на рубашку, в которую он одет: она однотонная.
Но вот камера на несколько секунд обращается к женщинам, потом — снова к дяде Мите. За это короткое время он успел переодеться в клетчатую рубаху.
Волшебный платок Нади
Еще один фокус с одеждой демонстрирует в фильме Надя. Посмотрите на ее шейный платок: его зеленый край ниспадает на ее правое плечо, желтый — на левое.
Но вот проходит мгновение, и платок полностью переворачивается. Теперь на правом плече желтый край, на левом — зеленый. Вероятно, между съемками этих двух сцен прошло столько времени, что костюмеры забыли, как именно повязывали платок до этого.
Исчезающие вещи
В другой сцене вы можете увидеть, как исчезают вещи. Вот за спиной дяди Мити стоят лукошко и стиральная доска.
А вот их как будто и не бывало.
В сцене возвращения Василия домой вы можете увидеть рядом с крыльцом веник и совок.
Но пока Лёнька с отцом устраивали разборки, никто не успел заметить, как ни совка, ни веника у крыльца не оказалось.
Исчезают в фильме и другие вещи. Например, статуэтка голубя. Вот она стоит на трюмо.
А вот прошла пара мгновений, и от нее не осталось и следа.
Теперь, когда вы знаете, какие киноляпы можно найти в фильме «Любовь и голуби», надеемся, у вас появился прекрасный повод пересмотреть эту картину. Может быть, во время просмотра вы найдете и другие промахи. А если нет, то как минимум отлично проведете без малого два часа.
А вы замечали эти киноляпы в фильме «Любовь и голуби»?