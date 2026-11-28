Раиса Захаровна изрядно расстроилась, когда узнала об этих киноляпах Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Мало какой фильм обходится без киноляпов. Мы нашли их в «Кавказской пленнице» (6+), обнаружились они и в «Джентльменах удачи» (6+). А теперь мы решили посмотреть свежим взглядом картину — лауреата премии «Золотая ладья» образца 1985 года — «Любовь и голуби». И здесь тоже нашлось место обидным ошибкам. Настолько обидным, что кажется странным — как можно было это не заметить? Создатели этой лирической комедии допустили как минимум 10 досадных промахов.

Пропавшая скамейка

Один из таких киноляпов ждет нас в начале фильма. Когда дядя Митя приходит к Кузякиным, рядом с калиткой стоит только одна лавка — по левую руку героя Сергея Юрского.

Лавочки у крыльца — предмет непостоянный Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Но спустя несколько мгновений небольшая лавка появляется и с другой стороны. Ну должна же была Люда на что-то присесть!

Они могут появляться когда им захочется Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Непоседливые дети

Вскоре после этого дядя Митя убегает на площадку, где идут танцы. Делает там несколько па, кружится и убегает от бабы Шуры. Скрывается он около угловой лавочки, где на одной стороне сидит женщина, на другой — дети.

Дети, безусловно, долго на одном месте не сидят Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Но стоит моргнуть, как вы обнаружите, что теперь всю лавку заняли дети. Причем не те, что были только что.

Но не так же стремительно! Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Преждевременный галстук

Еще один киноляп можно заметить в сцене в тренажерном зале, где Раиса Захаровна разминает себе спину на странном устройстве, а Василий — шею. На герое Александра Михайлова в этот момент вы можете видеть синий галстук в цветок.

Этого галстука на Василии не должно было быть в этой сцене Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Вот только беда в том, что такого галстука на Василии Кузякине в тот момент быть не могло — он купил аксессуар гораздо позже, когда гулял по рынку с Раисой Захаровной.

Потому что он купил его несколько позже Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Курточная рокировка

Еще один недочет кроется в сцене, где семья провожает уезжающего Василия. Герой Александра Михайлова стоит около двери, а рядом на стене висят две куртки. Обе темные. Нам сейчас важнее та, что находится у самого выхода.

Мы точно видим, что за спиной Василия висит темная куртка Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Не проходит и пары мгновений, как она меняет свой цвет и становится светлой. При этом остальные предметы на вешалке не меняются.

Но теперь она определенно светлая Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Моментальная перестановка

Обратите внимание на то, как сидят Кузякины, когда читают письмо от Василия. Вы тоже видите, что за спиной Нади находится окно, а по ее левую руку — сервант?

Здесь прекрасно видно, что за сервантом есть еще одно окно Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Не верьте глазам своим! Потому что стоило камере изменить ракурс, как всё в доме Кузякиных меняет свои места. И вот уже за спиной Нади встает сервант, окно отъезжает левее, появляется шкаф. Да и сама комната становится меньше.

Похоже, что за время съемок стол успели сдвинуть Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Рубашка дяди Мити

Нашлось в фильме место и фокусам с переодеваниями. Наибольшего успеха в этом деле добился дядя Митя. В сцене, где все женщины семейства Кузякиных рыдают, он произносит ставшую крылатой фразу: «Однако потоп сейчас будет». Но дело не в фразе. Посмотрите на рубашку, в которую он одет: она однотонная.

Дядя Митя мог бы преподать пару уроков Дэвиду Копперфильду Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Но вот камера на несколько секунд обращается к женщинам, потом — снова к дяде Мите. За это короткое время он успел переодеться в клетчатую рубаху.

Во всяком случае, его чудеса переодевания — на высоте Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Волшебный платок Нади

Еще один фокус с одеждой демонстрирует в фильме Надя. Посмотрите на ее шейный платок: его зеленый край ниспадает на ее правое плечо, желтый — на левое.

У Нади был хороший учитель по переодеванию Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Но вот проходит мгновение, и платок полностью переворачивается. Теперь на правом плече желтый край, на левом — зеленый. Вероятно, между съемками этих двух сцен прошло столько времени, что костюмеры забыли, как именно повязывали платок до этого.

И она научилась в два счета перевязывать платок Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Исчезающие вещи

В другой сцене вы можете увидеть, как исчезают вещи. Вот за спиной дяди Мити стоят лукошко и стиральная доска.

Мы определенно видим за спиной дяди Мити лукошко и стиральную доску Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

А вот их как будто и не бывало.

Или их не было? Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

В сцене возвращения Василия домой вы можете увидеть рядом с крыльцом веник и совок.

У веника с совком тоже странная история исчезновений Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Но пока Лёнька с отцом устраивали разборки, никто не успел заметить, как ни совка, ни веника у крыльца не оказалось.

Возможно, кто-то решил прибраться, пока Кузякины выясняли отношения Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Исчезают в фильме и другие вещи. Например, статуэтка голубя. Вот она стоит на трюмо.

Между этой и следующей сценой в комнате появлялась Надя Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

А вот прошла пара мгновений, и от нее не осталось и следа.

Но к статуэтке голубя она определенно не прикасалась Источник: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, Мосфильм, 1984 год

Теперь, когда вы знаете, какие киноляпы можно найти в фильме «Любовь и голуби», надеемся, у вас появился прекрасный повод пересмотреть эту картину. Может быть, во время просмотра вы найдете и другие промахи. А если нет, то как минимум отлично проведете без малого два часа.