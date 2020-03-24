На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили данные по заболеваемости в регионе на 24 марта:



— По состоянию на 24 марта в Ярославской области один человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, 1679 человек находятся на карантине. Сделано 1006 анализов, один из них на данный момент с сомнительным результатом. Анализ отправлен на подтверждение. Человек взят медиками под круглосуточное наблюдение и помещен в инфекционную больницу. Сейчас отрабатывается весь список контактировавших с ним лиц.

