На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили данные по заболеваемости в регионе на 24 марта:
— По состоянию на 24 марта в Ярославской области один человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, 1679 человек находятся на карантине. Сделано 1006 анализов, один из них на данный момент с сомнительным результатом. Анализ отправлен на подтверждение. Человек взят медиками под круглосуточное наблюдение и помещен в инфекционную больницу. Сейчас отрабатывается весь список контактировавших с ним лиц.
Результаты сомнительного исследования и сами анализы специалисты регионального управления Роспотребнадзора отправили в Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске. Мы узнали, как изучают пробы и когда станет известен результат.
По последним данным, в России диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.