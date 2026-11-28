Имеет значение не только то, в какой позе вы спите, но и положение рук и ног Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Вы когда-нибудь задумывались о том, что поза, в которой мы спим, говорит не только о комфорте? Засыпать мы вообще можем как нам вздумается, но во время сна поворачиваемся как угодно и не контролируем это. Потому что здесь включается наше бессознательное. И если посмотреть на то, как мы спим, можно узнать о себе много нового. Вместе с медицинским психологом Светланой Скляровой мы изучили пять основных поз во время сна, и теперь вы можете посмотреть на себя со стороны и узнать кое-что интересное о своих скрытых (а то и явных) сторонах.

Поза «эмбрион»

Это поза, когда человек лежит на боку, подтянув согнутые колени к груди, занимая лишь углы спального места.

— Такие люди часто обладают тонкой душевной организацией, зависимы от мнения окружающих и стремятся к постоянному одобрению, — говорит Светлана Склярова. — Если же вы иногда спите в такой позе, это может указывать на сложный период в жизни и сильную усталость.

Светлана Склярова — медицинский психолог «Новой больницы», нейропсихолог, клинический и перинатальный психолог. Специалист когнитивно-поведенческой терапии, телесно-ориентированной терапии, арт-терапии, метафорических карт.

Любители спать в позе «эмбриона» могут быть очень ранимыми Источник: Мария Романова / Городские медиа

Поза «звезда»

Это царственная поза, когда спящий лежит на спине, лицом вверх, его руки и ноги расслаблены и слегка раскинуты в стороны.

По словам психолога, у людей, предпочитающих спать в такой позе, выраженные лидерские качества. Они общительны и обладают отличным чувством юмора, при этом остаются успешными и экспрессивными. А еще у них нередко завышенная самооценка и они стремятся к доминированию.

Кажется, в позе «звезды» спят настоящие звезды Источник: Мария Романова / Городские медиа

Поза «на спине»

Бывает и такое, что человек спит как солдат, с руками и ногами, лежащими вдоль туловища. Светлана Склярова говорит, что это признак прямолинейности и решительности.

— Такие люди внутренне свободны, уверены в себе и учитывают мнение окружающих, — отмечает психолог. — Они яркие, умные и талантливые лидеры, но иногда могут быть неуступчивыми и упрямыми.

Только уверенный в себе человек может позволить себе проспать вот так всю ночь Источник: Мария Романова / Городские медиа

Поза «на животе»

Предпочитаете спать на животе, закинув руки выше головы, вытянув ноги и слегка раздвинув ступни? О вас мы тоже кое-что узнали.

— Такие люди редко опаздывают и не терпят опозданий со стороны других, — говорит Светлана Склярова. — Они внимательны к деталям, обязательны, точны и аккуратны. Для достижения своих целей они готовы прикладывать максимум усилий.

Вы думали, что так ложатся спать от усталости? На деле у такой позы совсем другое объяснение Источник: Мария Романова / Городские медиа

Поза «бревно»

Те, кто обчыно спит на боку со слегка согнутыми ногами и вытянутыми руками, отличаются здравым смыслом, адекватностью и уравновешенностью.

Такие люди, по словам психолога, всегда готовы прийти на помощь и бороться с несправедливостью, защищая слабых. Однако иногда они могут быть излишне доверчивыми.

Так спят настоящие помощники Источник: Мария Романова / Городские медиа

Что о вас говорит положение ног во сне

Одними только позами дело не ограничивается. Если посмотреть на то, как расположены ноги спящего, о нем тоже можно рассказать кое-что интересное.

— Если человек обхватывает ногами постель или засовывает ноги под матрас, это может говорить о его консервативности и нежелании перемен, — объясняет психолог. — Свешенные с края кровати ноги могут указывать на отказ от общепринятых норм.

Безынициативные и неспособные к самоорганизации люди обычно во время сна скрещивают лодыжки.

Когда одна нога расположена четко над другой, а бедра, колени и лодыжки соприкасаются, это может говорить о стремлении к комфорту и желании соответствовать ожиданиям окружающих, избегая конфликтов.

Что о вас говорит положение рук во сне

Кое-что рассказать о человеке можно и по тому, как во время сна ведут себя его руки. Светлана Склярова говорит, что если человек во сне за что-то держится, это может указывать на его зависимость и трудности с принятием ответственности.

— Руки, закинутые за голову в позе на спине, когда голова покоится между ладонями, а локти разведены в стороны, могут свидетельствовать о том, что человек использует свой интеллект как основную форму защиты, — добавляет психолог.