Женщина из Ярославля, у которой обнаружили коронавирус после поездки в Доминикану, и её муж до сих пор находятся в боксах инфекционной больницы. Врачи рассказали, что пациентка пока не выздоровела, но идёт на поправку.



— На сегодняшний день её состояние здоровья удовлетворительное с тенденциями к улучшению, — сообщили в инфекционной больнице.



Накануне появились слухи, что в Ярославле могли быть ещё заражённые коронавирусом люди. Медики эту информацию опровергают и заявляют, что официально коронавирус был обнаружен только у одного человека — у женщины, о которой шла речь выше. Её муж находится в инфекционной больнице, потому что контактировал с ней, но у него тест на коронавирус показал отрицательный результат. В том числе были разговоры после двух смертей.

