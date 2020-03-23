Женщина из Ярославля, у которой обнаружили коронавирус после поездки в Доминикану, и её муж до сих пор находятся в боксах инфекционной больницы. Врачи рассказали, что пациентка пока не выздоровела, но идёт на поправку.
— На сегодняшний день её состояние здоровья удовлетворительное с тенденциями к улучшению, — сообщили в инфекционной больнице.
Накануне появились слухи, что в Ярославле могли быть ещё заражённые коронавирусом люди. Медики эту информацию опровергают и заявляют, что официально коронавирус был обнаружен только у одного человека — у женщины, о которой шла речь выше. Её муж находится в инфекционной больнице, потому что контактировал с ней, но у него тест на коронавирус показал отрицательный результат. В том числе были разговоры после двух смертей.
Видео: Елена Вахрушева
Появились разговоры про коронавирус и после сообщений о погибших после пневмонии людей. Но медики сообщили, что у них брали анализы на коронавирус и они дали отрицательный результат.
— Все заболевшие пневмонией в обязательном порядке проверяются на коронавирус, — рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Мониторинг ведётся в ежедневном режиме. Давайте не будем накручивать друг друга и доверять только проверенной информации.
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели. В Ярославской области пока выявлена лишь одна заболевшая женщина.