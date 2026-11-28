Дачники и садоводы смогут платить за электричество меньше Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) ввели новые тарифы на электричество. Единый понижающий коэффициент установили в правительстве. Теперь садоводы и дачники станут платить за электроэнергию меньше независимо от того, как заключен договор с поставщиком и где находится участок.

«Теперь к тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора», — говорится в информации на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Раньше льготный тариф действовал только на СНТ, которые заключали договор с поставщиком коллективно. Если же владелец участка оформлял договор самостоятельно, то платил по тарифу для городских или сельских жителей.

Теперь же одинаковые правила будут действовать для обоих вариантов договора. Неважно будет и то, где именно расположен участок: в городе, селе или за их пределами.

Как пояснили в ФАС, благодаря изменениям дачники и садоводы смогут платить за электричество меньше. Однако понижающий коэффициент будет применяться, если такое решение принято в регионе.

Также дачников может привести к серьезным штрафам несоблюдение некоторых правил. Узнать о том, как этого избежать, можно в этом материале.