Россиянка погибла в номере одного из отелей города Паттайя в Таиланде. Это произошло после ссоры с ее бойфрендом из Индии. Подробности трагедии сообщили в полиции провинции Чонбури.
«Сообщение об инциденте в гостинице поступило в дежурную часть около 11:30 по местному времени (07:30 мск) 27 ноября. На месте было обнаружено тело 27-летней гражданки России Ренаты Сираевой», — рассказали в полиции в разговоре с ТАСС.
Правоохранители опросили сотрудников и постояльцев отеля. После этого полицейские установили, что примерно в 04:00 по местному времени (00:00 мск) между парой произошла ссора. После нее через несколько часов подозреваемый в убийстве россиянки житель Индии спустился к персоналу гостиницы и сообщил, что женщина умерла.
Также в номере отеля нашли следы крови, разбитое зеркало в ванной и выломанную дверь. У мужчины были царапины на голове и многочисленные порезы на левом предплечье.
«Точная причина смерти женщины пока не установлена, этим сейчас занимаются судмедэксперты», — добавили в полиции.
Подробности этой ссоры, которая привела к трагедии, еще предстоит установить. Однако уже известные факты вызывают немало вопросов.
По словам бойфренда россиянки, ночью у девушки случилось обострение биполярного расстройства, после чего она закрылась в ванной. Мужчина утверждает, что испугался за нее и выбил дверь.
Конфликт между ними произошел как раз после этого. Мужчина признался, что во время ссоры ударил девушку, но не сильно, травм не было.
После этого он отправился спать. А вот уже проснувшись утром, обнаружил возлюбленную без признаков жизни. Перед тем как обратиться в полицию, он якобы посоветовался со знакомым.
Криминалисты при осмотре отеля обнаружили там практически пустые упаковки лекарств, предназначенных для лечения депрессии и биполярного расстройства. Однако пока неизвестно, имеют ли они отношение к произошедшей трагедии, передает Telegram-канал «Паттайя от А до Я».