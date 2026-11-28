В номере с девушкой был ее бойфренд, он жив Источник: пресс-служба полиции провинции Чонбури

Россиянка погибла в номере одного из отелей города Паттайя в Таиланде. Это произошло после ссоры с ее бойфрендом из Индии. Подробности трагедии сообщили в полиции провинции Чонбури.

«Сообщение об инциденте в гостинице поступило в дежурную часть около 11:30 по местному времени (07:30 мск) 27 ноября. На месте было обнаружено тело 27-летней гражданки России Ренаты Сираевой», — рассказали в полиции в разговоре с ТАСС.

Правоохранители опросили сотрудников и постояльцев отеля. После этого полицейские установили, что примерно в 04:00 по местному времени (00:00 мск) между парой произошла ссора. После нее через несколько часов подозреваемый в убийстве россиянки житель Индии спустился к персоналу гостиницы и сообщил, что женщина умерла.

Также в номере отеля нашли следы крови, разбитое зеркало в ванной и выломанную дверь. У мужчины были царапины на голове и многочисленные порезы на левом предплечье.

В номере отеля нашли следы крови, разбитое зеркало в ванной и выломанную дверь Источник: пресс-служба полиции провинции Чонбури

«Точная причина смерти женщины пока не установлена, этим сейчас занимаются судмедэксперты», — добавили в полиции.

Подробности этой ссоры, которая привела к трагедии, еще предстоит установить. Однако уже известные факты вызывают немало вопросов.

По словам бойфренда россиянки, ночью у девушки случилось обострение биполярного расстройства, после чего она закрылась в ванной. Мужчина утверждает, что испугался за нее и выбил дверь.

Конфликт между ними произошел как раз после этого. Мужчина признался, что во время ссоры ударил девушку, но не сильно, травм не было.

После этого он отправился спать. А вот уже проснувшись утром, обнаружил возлюбленную без признаков жизни. Перед тем как обратиться в полицию, он якобы посоветовался со знакомым.