Вечно юный клоун Анвар Либабов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Вы можете не знать имени Анвара Либабова, но обязательно вспомните его лицо, если хоть раз видели уморительно смешные постановки театра «Лицедеи». Благодаря нестандартной внешности к этому актеру приклеился образ эксцентричного очкарика — но он владеет и глубоким драматическим талантом. Обаянию артиста невозможно не поддаться при личном общении, а еще он прекрасный рассказчик бесчисленных историй из жизни.

E1.RU поговорили с Анваром Либабовым о работе с режиссером Алексеем Балабановым, о том, почему дети боятся клоунов, и об отношении к современному стендапу. Подробности — в материале Александра Ашбеля.

Анвар Либабов родился 2 мая 1958 года в поселке Новая Кушва (позже вошел в состав Нижнего Тагила). С отличием выучился на ветеринара и стал работать по профессии в Калининской области. В 1981 году поступил в школу-студию пантомимы при театре «Лицедеи» в Ленинграде, несколько лет совмещал новое призвание с работой. В 1987 году Анвар Либабов окончательно ушел из ветеринарии и стал артистом театра «Лицедеи» (к тому времени он успел сняться в популярном кинофильме «Как стать звездой»). В конце 80-х вместе с Вячеславом Полуниным, Леонидом Лейкиным и Робертом Городецким стал звездой новой клоунады и пантомимы, принял участие в знаменитом номере «Blue Canary» и массе других комедийных постановок. Параллельно с успешной театральной карьерой Либабов успел сняться в десятках теле- и кинопроектов, а еще в течение нескольких лет был генеральным директором «Лицедеев». Актер также сотрудничает с рядом театров и некоммерческих организаций.

«Начался в хорошем смысле беспредел»

— Я впервые увидел «Лицедеев» в нежном дошкольном возрасте. Ваша клоунада в перестроечное время стала невероятным открытием, которое смело всё, что было до этого. А как вы сами себя ощущали в этот момент?

— Ну, апогей этой популярности наступил после выхода фильма «Как стать звездой». Потом еще были скетчи «Железные бабки» на Первом канале. Знаете, мы же были молодыми, не задумывались об этом. Да, мы понимали, что есть какая-то популярность, но больше было ощущение, что народ нас любит.

Вообще, в то время столько всего происходило, вокруг витал дух перемен. Всё так совпало, и тут еще наше увлечение уличным театром — а это вообще открытая форма, на вытянутой руке без четвертой стены. Всё делалось легко, на свободной волне, а понятия звездности-то еще не было.

— Но скоро вы узнали из фильма «Как стать звездой», что это как раз очень актуально.

— Да, так совпало, что мы сами расписались под этим. С началом перестройки я как раз закончил работать в деревне, пришел в театр. Начались свободная гастрольная жизнь, перемены мест, встречи и дыхание полной грудью. Всё шло как шло, не было цели добиться славы. Мы просто жили и творили. Вот и всё.

— А об этом фильме у вас какие воспоминания?

Это было хулиганство. Режиссер Виталий Аксенов всё время боролся с нами, но потом просто отпустил эти вожжи, и начался в хорошем смысле творческий беспредел. Мы были на волне импровизации, всё придумывали на ходу и не думали о результате.

По сути, это были склеенные музыкальные клипы без особенной драматургии, на основе импровизации и клоунады — а потом это дало такой фантастический результат, что фильм смотрела вся страна. Премьера была в кинотеатре на Невском проспекте 31 декабря 1986 года. Это совпало с новогодними гуляниями, метро работало всю ночь, а мы делали уличное представление со взятием снежной крепости у Казанского собора. Ой, какое чудесное время было!

Вячеслав Полунин Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU Леонид Лейкин Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

— Сейчас вы общаетесь с Вячеславом Полуниным и Леонидом Лейкиным?

— Конечно. С Лейкиным мы на днях все вместе отыграли в театре «Лицедеи», потом будем участвовать в благотворительном спектакле в пользу бездомных животных.

А Слава — вот я только что видел рилз его очередного представления в «Желтой мельнице» под Парижем. Ему уже за семьдесят, а он там танцует вовсю. Когда мы справляли 70-летие Полунина, то собрали в Москве состав образца 1980 года. Все приехали отовсюду: из Канады, из Америки, из Германии, играли две недели свою классику восьмидесятых годов.

— Судя по вашим биографиям, профессия клоуна полезна для здоровья.

— Ну да. Она исцеляет душу.

«Кусал локти — а уже всё, поезд ушел»

— Вы дважды снимались у Алексея Балабанова. Как вам работалось с ним, какие остались впечатления?

— Вот как я запомнил нашу первую встречу. Я ухаживал за своей будущей супругой. Она работала в театральном музее, и я к ней приходил туда с цветами. Однажды она говорит: «Здесь есть очень интересный парень из Свердловска. Ему нужен герой, я ему описала тебя — мне кажется, ты ему подходишь».

Акция «Мойка на Фонтанке», устроенная Вячеславом Полуниным Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Я тогда любил одеваться так, чтобы отличаться от общей массы и найти свой авторский стиль, и вообще мне нравятся странные люди, все эти городские сумасшедшие. Сейчас есть понятие «фрик», а тогда мы тащили вещи с чердаков, подвалов, из комиссионок и костюмерок — в общем, стиль-утиль. И вот я прихожу в таком готовом кинообразе на первую встречу в театральный музей и вижу: сидит на стуле скромно где-то там у стенки, в джинсовой куртке, волосы как у Гоголя, чуть длинные. Познакомились: «Привет, я Леша» — «Я Анвар».

Помню этот необычный выворот ладони, когда он рассказывал мне что-то. И вот он поправляет волосы и говорит, что хочет снять «Счастливые дни» по Беккету. А время тогда было перестроечное, в моду вошел абсурд, с чердаков спускались неизвестные художники, из подвалов поднимались непризнанные режиссеры и музыканты — в общем, было много всего.

Я подумал: «Ну, очередной приехал покорять столицу». Анвар Либабов клоун, актер театра и кино

Меня напрягло, что у него режиссерский дебют, и это не какая-то классика, а сразу театр абсурда. Он тогда просто вцепился в меня, говорит: «Это то, что мне надо», — а я прочитал сценарий и ничего не понял. Леша меня очень долго уговаривал.

— А почему пришлось уговаривать?

— Мы тогда уже полгода планировали Париж. Очень хороший французский промоутер организовал нам зимние сезоны в дорогом театре мадам Буглион из династии Буглион, это было деревянное здание XVIII века — а тут парень из Свердловска, служил переводчиком в армии, занимается в студии при Ленфильме.

Поехали к нему домой, жил Леша у друга в коммуналке. Питался он только борщом. Мы съели огромную кастрюлю, выпили по стопочке, а потом у нас был трехдневный загул. Тогда проблемы с водкой были, так мы объездили все пьяные углы, чтобы ее найти. И всё это время Балабанов меня уговаривал, хоть и понял, что с Парижем у меня реальность конкретная, а у него тут еще неизвестно что.

А потом уже ему предложили Витю Сухорукова. Он тогда как раз был после фильма «Комедия строгого режима», и они встретились в кафе «Ленфильма». И вот так случилось, что после турне я вернулся, мы поехали в просмотровый зал смотреть еще черновой материал, а я глядел на экран и видел печать гения. Кусал локти — а уже всё, поезд ушел. Витька мне рассказывает: «Анварчик, я каждый раз на выступлениях говорю про этот счастливый случай судьбы, когда ты отказался, а меня взяли».

Потом фильм поехал на программу «Особый взгляд» в Каннах, а у меня было три прекрасных месяца в Париже. Я оттуда присылал подарки Леше: водку «Смирнофф» и салями.

Но мне повезло, потому что следующий сценарий Балабанов писал уже под нас с Сухоруковым — это был «Замок» Кафки, и мы были помощниками землемера. Фильм нас сблизил, мы с Витей очень дружим, чуть ли не каждый день созваниваемся, переписываемся. В общем, душа в душу.

«Встреча» с Алексеем Балабановым Источник: Александр Ашбель / E1.RU

А с Лешей у меня в последнее время не складывались отношения. Помню, лежит он в постели, зима, окно открыто, зябко. Говорили междометиями: «Да, да», «нет, нет», «а», «бы»… До этого я приезжал, говорю: «Давай трезветь», а он уже всё понимал, говорит: «Нет, ты трезвей, а я не буду». Как-то приехал к нему в последний раз, и мы полчаса молча просидели. Какое-то безмолвие было.

Однажды мы как-то шли после «Замка», и Балабанов мне сказал: «Бросай театр, я сделаю из тебя кинозвезду». Я говорю: «Нет, театр — святое дело, я буду там». Потом, когда пошло время сериалов, он ругал меня: «Во всякой фигне снимаешься, не отмоешься потом». Ну а что было делать?

Сейчас все монетизируют тему Балабанова, его творчество, наследие, меня часто про него расспрашивают. Блогеры на кладбище экскурсии водят. Хорошо еще, что ресторан его имени не открыли.

— Жилой комплекс «Балабанов»?

— Да! (смеется)

«Не надо наяривать и переигрывать»

— Как вы поняли, что можете смешить?

— В детстве мы все органичные и естественные, а у меня еще было то, что я называю анатомофизиологическими данными. Это связано со зрением: очки мне выписали поздно, а до этого я думал, что весь мир так устроен, поэтому тыкался как котенок, падал — а когда в школу пошел, тут-то и поняли, что парень ничего не видит. А когда у меня очки появились, там как раз вышел фильм «Операция Ы», и меня прозвали Шуриком.

Из этого интервью мы узнали новое слово — «гиббонить» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А еще нам же раньше покупали одежду на вырост или надо было донашивать ее за старшими братьями. И вот я в шапке-ушанке, как у Филиппка, пальто с загнутыми рукавами чуть ли не в пол, валенки какие-то — получалась мультяшная картинка. Я из-за детской непосредственности не обращал внимания, но другие смеялись.

У меня получалось смешить, мне это нравилось. В школе сначала был драмкружок, потом началась эпоха КВН, мы какие-то сценки разыгрывали, в пионерлагерях что-то придумывали. У меня была тяга к такому самовыражению, неплохо анекдоты рассказывал, истории. Потом надо было как-то утверждаться на улице. Если нет физических данных, то нужно брать либо умом, либо умением, поэтому я старался быть душой компании.

— Что нужно знать и уметь тому, кто хочет смешить других?

— Не врать. Не изображать. Это самое главное. Важно, чтобы всё было естественно, органично. Второе — это глаза. Взгляд от нутра, чтобы это не было поверхностно. Не надо наяривать, гиббонить, переигрывать. Не изображать, а проживать.

Кому-то Бог это дает, а других можно научить — главное, чтобы была печать Божья, тогда это зерно таланта можно вырастить.

Потом еще момент: у многих есть большой природный дар импровизации, искрометности, но они не могут этого раскрыть. Ведь часто же говорят: «У нас на работе есть такой смешной парень»? Но такие люди могут не выйти из этой колеи: или амбиций нет, или не хотят ничего менять.

— А клоун и драматический актер — это разные миры или две стороны одной профессии?

— Раньше, когда я не занимался драматическим театром, у меня был такой патриотизм, как к малой родине: драматическим актером может любой, а вот клоуном — нет. И вообще, в театральной среде клоунада считается самым сложным жанром.

Но с годами я понял, что всё перетекает из одного в другое, и нельзя одному без второго. Для меня самое главное — это глубина и диапазон, от комического до трагического, чтобы не просто клоунада была, а слезы и от смеха, и от сопереживания.

Теперь я часто использую в своих драматических спектаклях эти эмоциональные качели, и это играет. Как сейчас говорят, это работает. Анвар Либабов клоун, актер театра и кино

«В первый год мне снились сбежавшие телята»

— Вы несколько лет проработали ветеринаром, прежде чем стать профессиональным артистом. Жаль было бросать медицину?

— Я работал в колхозе имени Мичурина, там семь километров пешком до станции, автобусы не ходили: ну реально глубинка. Потом работал на молочном комплексе в Ленобласти, 2 тысячи поголовья дойного стада. Просыпался рано, в шесть утра к утренней дойке. Сейчас эти поля — уже ЖК: «Мурино», «Лаврики», «Новое Девяткино». Всё застроено.

Когда пришло время малого бизнеса, у меня была мечта открыть небольшую ветеринарную клинику. Помню, как в конце 90-х было плохо, я сижу дома, снимаю костюм и думаю: «Какого фига? Сколько я еще смогу вот так переодеваться? Сейчас бы в деревню…» — а деревня-то уже вся в упадок пришла. А теперь видите, как время меняется? Еще неизвестно, где бы я работал.

Сожаления у меня не было — ни о чем я в жизни не жалею. Жаль только, что мой багаж знаний применить негде. В первый год мне снились сбежавшие телята, больные коровы. У меня было небольшое переживание: как же они там без меня?

Знакомые киношники сказали Анвару Либабову: «Ты настолько фактуристый, что тебя нужно снимать дозированно» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Вы много времени проводите на даче. К чему вас больше тянет: к большому городу или к природе?

— С годами стало к земле тянуть, к природе. Я люблю ковыряться в земле. Вообще я вырос на рабочей окраине, у нас в Каменске было свое подворье с натуральным хозяйством. Всё у нас было: жеребец, телята, коровы, гуси, утки, помидоры с огурцами в открытом грунте и большой яблоневый сад.

В Ленинград я приехал учиться после Челябинской области — поступил быстро, с одним экзаменом, и с отличием закончил. Я влюбился в этот город. Как говорят про Париж, он никого не выгоняет и не принимает. До сих пор люблю гулять по этим изгибам каналов, с этим дождем, и вот эта хандра — ой, до слез.

Наверное, это жизнь между волком и собакой. Как в песне: нам зимой-то хочется лета, а летом хочется зимы. С гастролей приезжаешь, думаешь: «Скорее бы домой». Домой приехал, две недели прошло — да скорей бы уже уехать. И так всё время на эмоциональных качелях, на стыке.

«Перед тобой космос, и ты должен его взять»

— Кто мудрее: клоун или ребенок?

— Это очень хороший вопрос. Если клоун остается всю жизнь ребенком — вот это и есть мудрость.

— А когда смех нужнее: в спокойное или неспокойное время?

— Можно хитро выкрутиться и сказать, что смех нужен во все времена, но он нужен сегодня. У нас полные залы.

— Вымирает ли профессия клоуна? У нас об этом в прошлом году заявил Анатолий Марчевский, бывший директор цирка.

— Нет, всё встанет на ноги. Вопрос в том, что ушло поколение педагогов, отсюда и эта дыра. Нет преемственности, наследия. Быть цирковым клоуном непросто, это штучный товар.

Цирковая клоунада во многом сложнее, чем театральная, драматическая. На сцене можно хоть ресницами играть, там все во внимании — а ты попробуй прокачай манеж! Там же всё открыто, нет кулис, перед тобой космос, и ты должен его взять. Тут нужны энергетика, харизма.

— Если правильно помню, Марчевский говорил еще и про кризис самого формата: что юмор отошел от клоунады в сторону стендапа и так далее.

— Ну да. Но сам цирк-то никуда не делся, надо его обеспечивать программой. Понятно, что новое поколение растет на другом юморе. К нам приходят дети, которые уже выросли на гаджетах, на других передачах, поэтому и язык юмора другой. Иногда думаешь, что ребенок смотрит на тебя и думает: «Ну это вообще, это что такое?»

Всемирный фестиваль клоунов в 2016 году Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

— Кстати, помните лозунг «Екатеринбург — столица мировой клоунады»?

Ну да, Марчевский же сделал Первый международный фестиваль клоунов. Сейчас во многих городах есть фестивали уличных театров и клоунады.

Я не знаю, куда сейчас переместился центр клоунады. У нас как-то всё меняется: то Пермь — культурная столица России, потом она вдруг перестала быть культурной столицей, да? Финансирование закончилось, и перестала. Всё зависит от финансирования.

— Вы говорили, что родственники одно время стеснялись вашей профессии. А ваши дети стесняются?

— Нет, они нормально воспринимают, потому что выросли за кулисами. Единственное, когда мы собирались компанией, выпивали или рассказывали анекдоты, дети слышали ненормативную лексику и думали, что это такой обычный язык, ничего плохого в нем не видели.

У меня было строгое воспитание, и вседозволенности я не допускал: знаете, лазить руками в грим и так далее. Всё это я обрубал. Анвар Либабов клоун, актер театра и кино

«Выплачешься — и опять идешь»

— У вас был опыт работы медицинским клоуном. Как вы на это решились и какие ощущения оставляет такая работа?

— Начиналось всё в 1987 году. Мой театр уехал на гастроли в Америку, я остался, и мне нечего было делать. Я познакомился с уличными музыкантами на Невском проспекте, выступал с ними в роли шоумена, развлекал публику между песенками. И вот смотрю, что возле нас мало народу, а чуть подальше человек тридцать, все в ярких одеждах и с клоунским гримом.

Это был первый приезд Патча Адамса в Россию (по его биографии сняли фильм «Целитель Адамс» с Робином Уильямсом). Мы познакомились, и я узнал, что они собираются, сами оплачивают все расходы и летят волонтерить — ходят по разным больницам, а последний день у них музейный (приятное с полезным). Среди них были три профессиональных клоуна: сам Патч и его помощники.

Я поездил с ними, а потом предложил: «Давайте попробуем в дом для ветеранов сцены съездить. Это ведь те же дети, только старые». И вот мы приезжали в этот старый особняк на Петровском острове, и все дедушки и бабушки собирались в фойе. Кто-то на рояле играл, кто-то на шпагат вставал, бабули хулахуп крутили, арии пели, не зная языка. Потом еще по палатам ходили к тем, кто не мог дойти.

Клоунам тоже бывает тяжело и не по себе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Хочу рассказать один душещипательный случай. Там был один режиссер из Музкомедии, он уже ослеп и был прикован к постели, но всё время бредил, что к нему должен прийти сын. И вот мы пришли к нему с Патчем, и он взял его за руки. Тот ему говорит по-русски: «Ты приехал, да?», а он что-то отвечает, это немного перевели.

И вот этот режиссер потом каждый год ждал клоунов. Его мечта исполнилась: сын к нему приехал из Америки и говорит с ним по-английски. Мы приходили к нему пять лет подряд — а когда однажды приехали, он уже отошел в мир иной. Как сказали врачи, с радостью, что он встретил сына.

А самый тяжелый случай из этой практики был у меня в одной детской палате. Мы заходим, свистим, бренчим, что-то пляшем — а ребенок стоит и просто смотрит на нас. Он без волос, и этот взгляд… Боже. Нас как-то сильно торкнуло, и мы поугасли со своими плясками. И вот мы улыбнулись, чуть-чуть моргнули, потом помолчали, посмотрели друг друга, улыбнулись. И он улыбнулся в ответ немножечко. Вот и всё.

— Получается, он вас чему-то научил в этот момент?

— Ну да: «Че вы тут приходите и веселите?» Там, видать, уже сколько сеансов химии было. Ой, до слез. В общем, выплакаешься — и опять идешь.

— Как вы думаете, почему некоторые боятся клоунов?

— Прежде всего дело в маске, в ярком гротеске эмоций, в криках и гримасах. Есть люди, которые не принимают этого не из-за воспитания, а на уровне психологии или физиологии. Есть люди, которые, например, не любят анекдоты. Некоторые пишут под видео с нашим номером «Blue Canary» комментарии: «Никогда не понимал, в чём юмор».

Поэтому виновато даже не американское кино с клоунами-убийцами — просто в человеке есть и зло, и добро, поэтому есть потребность ощутить весь этот хоррор и саспенс. Анвар Либабов клоун, актер театра и кино

Скажу одно: иногда родители берут детей до трех лет на руки: «Давайте сфотографируемся». Если это вдалеке, с музыкой, отстраненно, тогда ребенок воспринимает нормально, а когда именно физиологическое приближение, он пугается. Играть с куклой — это одно, а когда живой человек в виде куклы — это уже другое.

— Вам доводилось сталкиваться с этой боязнью клоунов у зрителей и как-то ее перебарывать?

— Во-первых, к нам приходят те зрители, которые уже любят клоунов, а вот с детьми, когда их подводят или зовут фотографироваться, желательно ничего не делать. Не наяривать, не гиббонить, не атаковать.

Однажды было такое: мы с Леней играем номер, и маленький ребенок заливисто хохочет. Мы просто на него смотрели и делали по два шага вперед. К нему раз — он смеется. Мы на каждый смех ему чуть-чуть улыбались: глазками, бровями, краями губ и чуть-чуть головой.

Мы ничего не делали, он играл за нас где-то минуты три и заливисто смеялся, просто видя нас. Я не знаю, как эта магия свершилась. Редко бывает такое.

«Не надо оборачиваться назад»

— Возвращаясь к началу разговора. Раньше вы сами были свежей волной юмора и клоунады — а теперь следите за современным юмором?

— Больше всего я переживаю, что сменилось поколение эстрадных комиков, для которых писали великие авторы, — это, конечно, эпоха Райкина. И вдруг всё поменялось: вроде то же самое, но по-другому. В стендапе тоже идет поиск авторов, есть проблема их дефицита. Кто будет писать и как?

Анвар Зоянович сотрудничает с детскими домами-интернатами, их воспитанники участвуют в театральных постановках Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Это такая новая форма — как будто человек с улицы шагнул на сцену. Вместо лоска вдруг пошел бытовизм, реализм, гиперреализм.

Мне говорят: «Ты тоже стань блогером, у тебя будут миллионы просмотров, иди в стендап». Я как-то пытался в кабаре пару раз с этим выступить, мне сказали: «Это же башку сносит! Почему ты это не продаешь?»

— Ну и почему?

— Да потому что это энергетически затратно. Если не врать, надо делать это сильно и выкладываться. Поэтому я сейчас, когда играю драматические спектакли, выхожу пустой. Конечно, можно потом это ремесло поставить на поток. Экспериментальный опыт такой есть, во многом мы всё это стендапили еще с Ленькой Лейкиным.

— Если подытожить: есть в новом юморе что-то интересное?

— Больше всего мне нравятся эти искрометность, реактивность юмора. У этого поколения есть дар импровизации — тут же на ходу тему развивать, это ценного стоит. Но это только процентов у десяти.

Иногда смотрю: что-то смешно, что-то не смешно. Поэтому, да — всё нормально, всё по спирали, всё синусоидно. Великолепная молодежь, великолепное всё. Есть плюсы, есть минусы, но всё вернется на круги своя, а потом опять новое.

Говорят: «О, вот это что сейчас? Вот раньше-то было». Да нет, всё замечательно. Раньше было лучше, но сейчас еще лучше. Анвар Либабов клоун, актер театра и кино

— Вот вы сами и подвели к последнему вопросу. Когда было лучше и интереснее: в восьмидесятые, девяностые или сейчас?

— Конечно, хочется сказать, что девяностые-восьмидесятые — это была эпоха, когда всё такое было, ух! Пусть это останется в дар новому, чтобы они там увидели что-то. Хочется поделиться тем, что там было. Не надо оборачиваться назад. «Никогда не возвращайся в прежние места». Шпаликов-то гениально написал.