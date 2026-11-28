В Ярославской области установят новый фонтан Источник: Госзакупки

В Ростове Великом Ярославской области установят новый пешеходный фонтан. На него готовы потратить 19,9 млн рублей. Подрядчик, который согласился выполнить работы на улице 50 лет Октября, уже нашелся. Однако процедура была приостановлена из-за поступившей жалобы.

По данным, опубликованным на сайте «Госзакупок», она поступила от ООО «Ангел». По мнению представителей компании, заказчик определил объект закупки как поставку и установку фонтана, тогда как техническим заданием предусмотрено выполнение комплекса строительных работ.

«По мнению заявителя, с учетом фактического содержания закупки заказчику надлежало установить дополнительные требования к опыту участников закупки. Заказчиком не установлено требование о членстве участников закупки в саморегулируемой организации, а в составе извещения отсутствуют проектная и сметная документация. По мнению заявителя, имеющееся описание объекта закупки не позволяет определить объем работ и их стоимость», — говорится в документации.

Также указано, что у ООО «Ангел» возникли вопросы к начальной стоимости закупки.

В итоге жалобу компании признали частично обоснованной.

«Комиссией установлено, что предметом поставки является фонтан, изготавливаемый в соответствии с техническим заданием заказчика, данный объект является уникальным и на момент заключения контракта исполнителем контракта не изготовлен. Следовательно, по результатам проведения рассматриваемой закупки между сторонами будет заключен фактически не договор поставки будущей вещи, а договор подряда, результатом выполнения которого является установка элемента благоустройства территории», — говорится в решении Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской и Костромской областям.

Комиссия пришла к выводу, что заказчик не установил в извещении дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные в таких ситуациях. Также не были указаны информация и документы, подтверждающие соответствие таким требованиям.

Заказчик — МБУ «Центр архитектуры и градостроительства» должен был устранить нарушения до 28 ноября. Кто же в итоге займется выполнением работ в Ростове Великом, станет известно позднее.