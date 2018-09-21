«Людям надо танки покупать»: десять самых ярких цитат Владимира Слепцова на посту мэра Ярославля

Под руководством Владимира Слепцова ярославцы живут уже два года

Мэр Ярославля Владимир Слепцов знаменит своими яркими высказываниями. Он управляет городом очень эмоционально и свои эмоции обычно не скрывает.



Владимира Слепцова как ярославского градоначальника представил общественности губернатор Дмитрий Миронов 21 сентября. Экс-глава подмосковных Химок тогда был назначен и. о. мэра города. Приставка «и. о.» в его должности «отвалилась» 1 марта 2017 года, когда депутаты муниципалитета избрали его на пост мэра Ярославля. Недавно корреспондент 76.ru провёл целый день с мэром и выяснил, чем он занимается на работе.

Давайте в день его второй годовщины на посту главы города вспомним десять самых ярких высказываний градоначальника.

Про быт



Мэр Ярославля не понаслышке знает, как живут люди в его городе. Вот так он видит наш с вами быт.

Про досуг



Проехал Слепцов как-то вечером мимо ТЮЗа и увидел, что там отдыхают люди. Чтобы описать увиденное, градоначальник недолго подбирал слова.

Про отдых



Глава города всегда пристально следит за работой коммунальщиков. Как-то они заявили, что не убирают снег во дворах рано утром, потому что мешают людям спать. Слепцов тут же расставил все точки над «i».



Про трусы



Ездит по городу мэр много. И, проезжая мимо Красной площади, он увидел, что там бойко идёт торговля.



Про одуванчики



К цветам у Владимира Слепцова особая любовь. Сначала он ругает подчинённых за то, что цветы плохо всходят на клумбах, а потом требует выкосить всё, что выросло за границами клумб. В частности, его бесят одуванчики.



Про пожары



Узнав историю о выжженных кварталах, где стояли бараки, мэр, не дожидаясь результатов госпожнадзора, сообразил, что к чему.



Про транспорт



Когда Владимир Слепцов решил в городе поменять все маршрутки с белых на красные, он очень лаконично объяснил, что его не устраивает в пазках, которые уже ездят по городу.

Про еду



Как-то мэр Ярославля рассекретил свои гастрономические пристрастия. Сделал он это во всеуслышание на общегородской планёрке. И дал торговцам едой свой наказ.

Про алкоголь



Захаживал Владимир Слепцов и в круглосуточные алкомаркеты. И там тоже нашёл к чему прицепиться.



Про коммунальщиков



После того, как городской глава увидел заделанные траншеи в асфальте на дорогах после ремонта теплосетей, он не смог удержаться и охарактеризовал работу коммунальщиков-тепловиков.



«Да я подойду!»



Пенсионерка встретила мэра на улице и заставила отремонтировать свой двор

Прославился мэр Ярославля не только яркими высказываниями, но и диалогом с пенсионеркой на Резинотехнике. Видео 76.ru, где он несколько раз сказал женщине: «Да я подойду», которая накричала на него на улице и потребовала ремонт двора, попало в популярные российские паблики в социальных сетях, набрало несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.



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