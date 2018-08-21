Жительница Резинотехники показала мэру свой затопленный двор

В Ярославле во дворе дома № 37 по улице Спартаковской городские власти прокладывают новую ветку ливнёвой канализации.



— Уже выполнен монтаж ветки диаметром 200 миллиметров с новым колодцем, — выложил фото в Instagram заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.



Приводить этот двор в порядок городские власти начали накануне, после того, как местная жительница накричала на мэра города, которого она случайно встретила на улице.

Теперь вода из двора на Спартаковской будет утекать по новой ливнёвке

— Мы утопаем, к дому подойти невозможно, — кричала на главу города Владимира Слепцова жительница Резинотехники Нина Ивановна. — А вы только обещаете и врёте нам.



Слепцов пообещал, что зайдёт в этот двор и посмотрит, что к чему.



— Я в шоке, — ужаснулся мэр, когда пришёл во двор. — Мы делаем ремонт во дворах, где намного лучше.

Все дороги у дома были залиты водой. Оказалось, что местный предприниматель здесь залил старую ливнёвку бетоном. Поэтому вода после дождя стала оставаться во дворе.

Слепцов приказал главе района и своим заместителям срочно привести двор в порядок.



Женщина обвинила мэр во всех городских бедах

Корреспондент 76.ru в тот день стал свидетелем этой истории. Он весь день пробыл с мэром и написал репортаж о том, чем на работе занимается Владимир Слепцов.



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