Наорала на ремонт: во дворе отчитавшей при всех мэра Ярославля женщины начался ремонт
В Ярославле во дворе дома № 37 по улице Спартаковской городские власти прокладывают новую ветку ливнёвой канализации.
— Уже выполнен монтаж ветки диаметром 200 миллиметров с новым колодцем, — выложил фото в Instagram заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.
Приводить этот двор в порядок городские власти начали накануне, после того, как местная жительница накричала на мэра города, которого она случайно встретила на улице.
— Мы утопаем, к дому подойти невозможно, — кричала на главу города Владимира Слепцова жительница Резинотехники Нина Ивановна. — А вы только обещаете и врёте нам.
Слепцов пообещал, что зайдёт в этот двор и посмотрит, что к чему.
— Я в шоке, — ужаснулся мэр, когда пришёл во двор. — Мы делаем ремонт во дворах, где намного лучше.
Все дороги у дома были залиты водой. Оказалось, что местный предприниматель здесь залил старую ливнёвку бетоном. Поэтому вода после дождя стала оставаться во дворе.
Слепцов приказал главе района и своим заместителям срочно привести двор в порядок.
Корреспондент 76.ru в тот день стал свидетелем этой истории. Он весь день пробыл с мэром и написал репортаж о том, чем на работе занимается Владимир Слепцов.
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