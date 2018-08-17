Коммунальщиков заставят работать по новым правилам

Каждое лето ярославские коммунальщики начинают перекапывать город, чтобы устранять неполадки на своих сетях. Одни копают на газонах, другие вскрывают дороги во дворах, а третьи умудряются раскопать даже улицы с новым асфальтом. Происходящее взбесило мэра Ярославля Владимира Слепцова. На общегородской планёрке он устроил разнос коммунальщикам, заставив работать их по новым правилам.



— Там, где вы копали, как война была. Я на протяжении трёх дней проезжаю вашу раскопку и ни разу не видел, чтобы там работали. Её за день-два закрыть можно, а вы месяц делать будете? — возмутился Владимир Слепцов работой ТГК-2.



Представитель компании на планёрке ответил, что всё восстановят, но сейчас все рабочие заняты на более приоритетных технологических дефектах.



— Нормально, вскрыли и ушли, — вскипел мэр. — Теперь будет детальный подход. Ничего раскопать не дадим, пока не пропишем: газон, лавку, асфальт — всё, что вы должны будете восстановить потом. Это относится ко всем сетевикам, включая «Энергосистемы».



Также градоначальник напомнил, что все работы по восстановлению уже оплачены сетевым компаниям, так как их стоимость включена в тарифы.



Также на общегородской планёрке рассказали, когда установят все павильоны на пустых остановках Ярославля.