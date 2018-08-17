Коммунальщиков заставят работать по новым правилам
Коммунальщиков заставят работать по новым правилам

Каждое лето ярославские коммунальщики начинают перекапывать город, чтобы устранять неполадки на своих сетях. Одни копают на газонах, другие вскрывают дороги во дворах, а третьи умудряются раскопать даже улицы с новым асфальтом. Происходящее взбесило мэра Ярославля Владимира Слепцова. На общегородской планёрке он устроил разнос коммунальщикам, заставив работать их по новым правилам.

— Там, где вы копали, как война была. Я на протяжении трёх дней проезжаю вашу раскопку и ни разу не видел, чтобы там работали. Её за день-два закрыть можно, а вы месяц делать будете? — возмутился Владимир Слепцов работой ТГК-2.

Представитель компании на планёрке ответил, что всё восстановят, но сейчас все рабочие заняты на более приоритетных технологических дефектах.

— Нормально, вскрыли и ушли, — вскипел мэр. — Теперь будет детальный подход. Ничего раскопать не дадим, пока не пропишем: газон, лавку, асфальт — всё, что вы должны будете восстановить потом. Это относится ко всем сетевикам, включая «Энергосистемы».

Также градоначальник напомнил, что все работы по восстановлению уже оплачены сетевым компаниям, так как их стоимость включена в тарифы.

Также на общегородской планёрке рассказали, когда установят все павильоны на пустых остановках Ярославля