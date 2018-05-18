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«Это позор»: мэр Ярославля расстроился из-за клумб и купающихся пьяных людей
18 мая 2018 12:46
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Сегодня мэр Ярославля на общегородской планёрке потребовал от подчинённых, чтобы они ему показали где и какие клумбы разобьют в городе. Но вместо этого они ему стали показывать слайды с освещением скверов и благоустройством парков.
— Как тяжело — третью неделю ставлю задачу — показать мне клумбы, а вы не можете этого сделать, — пришёл в ярость Владимир Слепцов. — Как же вы будете с реальными задачами справляться, если не можете даже картинки мне показать. Это позор.
— Сможем, — забубнили подчинённые мэра, чтобы успокоить своего шефа.
— Детский сад, группа № 1 младшего возраста, — продолжил полоскать своих подчинённых мэр. — Третий раз спрашиваю, где будут клумбы и когда, а вы мне показываете всё, кроме этого.
В надежде на то, что клумбы можно будет, наконец, посмотреть через неделю на следующем общегородском совещании, мэр пошёл дальше.
— Что у нас с табличками «Купание запрещено», — стал спрашивать у глав районов Владимир Слепцов.
Те начали перечислять места, где их поставили. Чем ещё больше взбесили градоначальника.
— А в Иванькове где табличка у Волги? — спросил он у главы Дзержинского района Екатерины Мусиновой.
— А там и спуска к воде нет, — ответила она.
— Повесьте! — вскипел мэр. — Для вас секрет, что там купаются? Выпили — и пошли купаться. Да у вас там шашлыки везде. И в Павловской роще тоже.
Недавно мэр запретил ярославцам жарить шашлыки. Разгонять пикники и штрафовать отдыхающих он попросил не только своих подчинённых, но и силовиков. Подробнее об этом и о других запретах Владимира Слепцова можно прочитать в нашем материале.
Досталось от мэра и другим. И, кстати, не только за таблички у водоёмов. Ещё Владимир Слепцов сегодня ругался из-за прибордюрной пыли в городе.
Фото: мэрия Ярославля
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