«Это позор»: мэр Ярославля расстроился из-за клумб и купающихся пьяных людей

Что-то подобное хотел увидеть мэр, но ему показывали совсем другие слайды

Сегодня мэр Ярославля на общегородской планёрке потребовал от подчинённых, чтобы они ему показали где и какие клумбы разобьют в городе. Но вместо этого они ему стали показывать слайды с освещением скверов и благоустройством парков.

— Как тяжело — третью неделю ставлю задачу — показать мне клумбы, а вы не можете этого сделать, — пришёл в ярость Владимир Слепцов. — Как же вы будете с реальными задачами справляться, если не можете даже картинки мне показать. Это позор.

— Сможем, — забубнили подчинённые мэра, чтобы успокоить своего шефа.

— Детский сад, группа № 1 младшего возраста, — продолжил полоскать своих подчинённых мэр. — Третий раз спрашиваю, где будут клумбы и когда, а вы мне показываете всё, кроме этого.

В надежде на то, что клумбы можно будет, наконец, посмотреть через неделю на следующем общегородском совещании, мэр пошёл дальше.

Владимир Слепцов очень беспокоится из-за того, что ярославцы купаются где попало

— Что у нас с табличками «Купание запрещено», — стал спрашивать у глав районов Владимир Слепцов.

Те начали перечислять места, где их поставили. Чем ещё больше взбесили градоначальника.

— А в Иванькове где табличка у Волги? — спросил он у главы Дзержинского района Екатерины Мусиновой.

— А там и спуска к воде нет, — ответила она.

— Повесьте! — вскипел мэр. — Для вас секрет, что там купаются? Выпили — и пошли купаться. Да у вас там шашлыки везде. И в Павловской роще тоже.

Досталось от мэра и другим. И, кстати, не только за таблички у водоёмов. Ещё Владимир Слепцов сегодня ругался из-за прибордюрной пыли в городе.