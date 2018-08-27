Тысячи просмотров и сотни комментариев — видео 76.ru с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым попало в популярные российские паблики в социальных сетях.



Видео с диалогом мэра Ярославля и жительницы Резинотехники собирает просмотры в популярных пабликах

— Так уверенно сказал, что я чуть голос свой не отдал за мэра Ярославля, — шутят одни.



— Похоже, его заклинило, — предполагают другие.



Оригинальное видео 76.ru, после которого поднялся хайп в Instagram

Но некоторые пользователи интернета отнеслись к отрывку из видео посерьёзнее, решив не просто похихикать, но и выяснить, в чём дело.



— Вы тут всё прикалываетесь, а мэр взял и подошёл, — отметили некоторые пользователи Instagram. — И чтобы вы знали — решил проблемы жителей двора.



Но всё же шутников в комментариях оказалось больше. И некоторым недостаточно увиденного, они хотят продолжения.



В комментариях кто-со смеётся над чиновником, а кто-то хвалит его за работу

— Поставьте биты, крутой трек запилить можно, — написал @narcotic_cat.



И мы решили прислушаться к его совету. Правда, вместо битов мы предпочли музыку группы Prodigy.

Ремикс на диалог мэра Ярославля с жительницей Резинотехники

Это видео с диалогом градоначальника с жительницей Резинотехники записали корреспонденты 76.ru, когда готовили репортаж на тему «Один день из жизни мэра Ярославля». В материале можно посмотреть, чем ещё на работе занимался Владимир Слепцов.

