«Да я подойду!»: после ролика на 76.ru мэр Ярославля прославился на всю страну
Тысячи просмотров и сотни комментариев — видео 76.ru с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым попало в популярные российские паблики в социальных сетях.
— Так уверенно сказал, что я чуть голос свой не отдал за мэра Ярославля, — шутят одни.
— Похоже, его заклинило, — предполагают другие.
Но некоторые пользователи интернета отнеслись к отрывку из видео посерьёзнее, решив не просто похихикать, но и выяснить, в чём дело.
— Вы тут всё прикалываетесь, а мэр взял и подошёл, — отметили некоторые пользователи Instagram. — И чтобы вы знали — решил проблемы жителей двора.
Но всё же шутников в комментариях оказалось больше. И некоторым недостаточно увиденного, они хотят продолжения.
— Поставьте биты, крутой трек запилить можно, — написал @narcotic_cat.
И мы решили прислушаться к его совету. Правда, вместо битов мы предпочли музыку группы Prodigy.
Это видео с диалогом градоначальника с жительницей Резинотехники записали корреспонденты 76.ru, когда готовили репортаж на тему «Один день из жизни мэра Ярославля». В материале можно посмотреть, чем ещё на работе занимался Владимир Слепцов.