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«Желтоцвет ушёл, и парашютики полетели»: мэр Ярославля потребовал разобраться с одуванчиками
25 мая 2018 12:54
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородском собрании предъявил претензии руководству муниципального предприятия «Горзеленхоз».
— Есть вопросы к покосу травы, — строго сказал глава города. — У нас нет ничейных территорий, поэтому всё должно быть скошено. Желтоцвет ушёл, и одуванчики стали летать, как парашютики. У астматиков могут быть неприятности.
Мэра успокоили, пообещали, что траву там где надо покосят. Но мэр продолжил высказывать претензии.
— Почему на Андропова травы нет? — вомутился Владимир Слепцов.
Всходит тяжело, но мы каждый день поливаем её, — ответили представители «Горзеленхоза».
— А меня это не интересует, — не успокаивался мэр. — Лично приму у вас эту клумбу. И проверю, чтобы была точь-в-точь, как на картинках в презентации. И все остальные клумбы в зоне ЮНЕСКО сделайте, где у нас гости будут.
Ещё мэр Ярославля сегодня решил, что порядок в городе можно навести руками сильнейших спортсменов России и потребовал запретить продажу алкоголя в центре города.
Фото: Александра Савельева
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