«Желтоцвет ушёл, и парашютики полетели»: мэр Ярославля потребовал разобраться с одуванчиками

К жёлтым одуванчикам у мэра вопросов меньше, чем к летающим парашютиком

Мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородском собрании предъявил претензии руководству муниципального предприятия «Горзеленхоз».

— Есть вопросы к покосу травы, — строго сказал глава города. — У нас нет ничейных территорий, поэтому всё должно быть скошено. Желтоцвет ушёл, и одуванчики стали летать, как парашютики. У астматиков могут быть неприятности.

Мэра успокоили, пообещали, что траву там где надо покосят. Но мэр продолжил высказывать претензии.

— Почему на Андропова травы нет? — вомутился Владимир Слепцов.

Всходит тяжело, но мы каждый день поливаем её, — ответили представители «Горзеленхоза».

— А меня это не интересует, — не успокаивался мэр. — Лично приму у вас эту клумбу. И проверю, чтобы была точь-в-точь, как на картинках в презентации. И все остальные клумбы в зоне ЮНЕСКО сделайте, где у нас гости будут.

Ещё мэр Ярославля сегодня решил, что порядок в городе можно навести руками сильнейших спортсменов России и потребовал запретить продажу алкоголя в центре города.