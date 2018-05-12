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«Нельзя. И точка»: пять главных запретов мэра Ярославля
12 мая 2018 08:10
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В начале лета мэру Ярославля предстоит отчитаться перед депутатами муниципалитета за первый год работы на посту главы города. Владимир Слепцов выступит с отчётом о развитии экономики, сбалансированности бюджета, работы социального блока и благоустройства, в том числе парков, дворов и дорог. У многих депутатов есть и свои вопросы.
Есть к градоначальнику вопросы и у сотен ярославцев, которым не нравится, что Владимир Слепцов постоянно что-то запрещает. Мы выяснили, какие запреты ярославского мэра вызвали самую бурную реакцию у горожан.
Мэр против шашлыков
Этой весной Владимир Слепцов запретил разводить костры и жарить шашлыки в черте города. Градоначальник распорядился, чтобы за всеми гуляющими на природе пристально следили рейды полиции и МЧС.
— Сейчас люди покупают одноразовые мангалы по 100–200 рублей, жарят всё, что можно. И всё, что покушали и попили — там и оставили, — так мэр объяснил своё решение оставить земляков без мяса и пива на свежем воздухе. — Я дал поручение тотально организовать дежурство и рейды вместе с МЧС и УМВД.
Усиленно полицейские должны теперь патрулировать Тверицкую набережную, Павловский парк, зелёную зону на Подзеленье. Также во всех городских парках развесили таблички, информирующие о запрете шашлыков. А ещё за разжигателями костров теперь следят с квадрокоптера.
Мэр против остановок
Летом прошлого года Владимир Слепцов объявил войну старым некрасивым остановкам. По указанию мэра их снесли, а в интернете чиновники опубликовали картинки новых — красивых и современных.
— До первых осенних дождей на остановках появятся новые комплексы, — пообещали в мэрии.
Сроки власти постоянно переносили. А люди переносили осенние дожди и зимнее снегопады под открытым небом. До сих пор остановки стоят не везде. Хотя теперь их стало намного больше.
Мэр против маршруток
В июне 2017-го ярославские власти озвучили новые правила для маршрутчиков. Водители должны быть в белых воротничках, а пазики — красными.
— Трухлявых пазиков быть не должно, — заключил глава города.
Перевозчики возмутились, что денег на новые автобусы у них нет, но Владимир Слепцов был непреклонен — заявил, что белые пазики не допустит к работе.
Предприниматели стали потихоньку закупать красные автобусы. А вместе с этим многие стали поднимать цену на проезд. И не только в новых маршрутках, но и в старых.
Сроки обновления парка маршрутных такси тоже несколько раз переносили. К последнему — 1 апреля этого года — маршрутки покраснели не все.
Мэр против плитки
Вслед за покраснением маршруток Владимир Слепцов рассказал о покраснении тротуарной плитки в историческом центре Ярославля. На это дело потратили кучу денег, которые, к слову, нам подарили власти Москвы.
— Зачем тратить деньги на замену хорошей плитки? — недоумевали люди в социальных сетях.
Но мэр человек слова: сказал, что будем менять, и поменяли. Правда, она в некоторых местах быстро стёрлась, потеряв свой красный оттенок.
Мэр против трусов
В феврале на общегородской планёрке мэр ошарашил своих подчинённых, когда стал их ругать за трусы. Владимир Слепцов увидел уличных торговцев, которые продавали трусы в центре города, и пришёл в ярость.
— У нас уже трусами торгуют на Красной площади возле университета. Они уже никого не стесняются, а вы как будто их не видите, — рявкнул градоначальник на своих заместителей и глав районов. И потребовал разобраться с торговцами.
Многим ярославцам не понравился и этот запрет Владимир Слепцова, ведь на «развалах» можно прикупить что-нибудь интересное и недорогое.
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Фото: мэрия Ярославля, Анна Ёлкина, Иван Сироткин, Александра Савельева, Евгения Овод, Анна Лурье
Далее: 11.05.2018 Мэр рассказал, когда ярославцев пустят на колесо обозрения
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