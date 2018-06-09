Против пива и кальянов: мэр Ярославля потребовал выгнать «тёмные силы» из центра города

Владимир Слепцов узнал, что у ТЮЗа по вечерам люди пьют пиво и курят кальяны

Сегодня мэр Ярославля на общегородском собрании дал своим подчинённым новое задание — выгнать с площади Юности людей, которые отдыхают здесь по вечерам.

— Там дорогой фонтан сделали, самые красивые детские городки — все радуются этому, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Такое яркое солнце, детский смех и добро — это днём. А вечером, когда уходят дети и приходят взрослые, такое ощущение, что это место накрывают темные силы. Они начинают распивать спиртные напитки. И никого из полиции там нет. Четыре окна в ТЮЗе выбили из пневматического пистолета или ружья. Рядом обгажены все столбы. Не понимаю, где там туалеты, если люди ходят к центральному входу театра? В девять часов вечера сюда приезжают люди на машинах, встают вдоль бордюров, достают кальяны — и понеслось.

Глава города потребовал, чтобы через неделю две «тёмные силы» перестали приезжать на площадь Юности.

— Мы установим в этом месте видеонаблюдение, поговорим с ЧОПом и усилим работу, — пообещал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. — Мы отработаем эту тему.

Ещё в Ярославле чиновники по поручению мэра борются с трусами и одуванчиками.