Мэр был, как всегда, строг к своим подчинённым

Сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов отругал своих подчинённых за высокую траву в городе. Градоначальник считает, что её плохо косят.



— Травы в городе быть не должно, — дал поручение главам городских районов и администраций. — Есть места, где трава по пояс. Люди сушат бельё и ходят по пояс в траве.



Глава города потребовал, чтобы город от травы избавили за выходные. Он заявил, что в понедельник с 10 утра начнутся массовые проверки, и намекнул, что тем главам, у кого в районах останется высокая трава, мало не покажется.



Отдельно от мэра досталось главе Дзержинского района. Екатерина Мусинова объяснила, что у неё люди вышли уже на второй покос. Но главу района такая работа всё равно не устроила.



— Хоть второй, хоть четвёртый — мне с этого чего? — отругал градоначальник главу района. — Почему сегодня не покошена трава на все 100%? Есть места, где не выходили даже на нулевой покос.



А ещё сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов научил дорожников правильному ремонту.

