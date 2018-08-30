Машины чудом не задели пешеходов

Тройное ДТП на перекрёстке улиц Свободы и Победы с разных ракурсов сняли камеры внешнего наблюдения «Ярнет».



На видео видно, что «Рено» поворачивал с улицы Свободы по направлению от Ярославля Главного на улицу Победы к «Ауре». Водитель выехал на перекрёсток уже под загоравшийся красный сигнал светофора. В это же время по Свободе пытались успеть проскочить на мигающий сигнал ещё две машины. Первая врезалась в капот «Рено» с пассажирской стороны, водитель ехавшего следом авто не успел затормозить и, пытаясь уйти от столкновения, снёс бинбокс и врезался в ограждение тротуара.

Во время ДТП дорогу переходили люди, к счастью, они отделались лишь испугом.



Перекрёсток Свободы и Победы уже прозвали проклятым. За несколько дней там случились две серьёзные аварии. Всего пару дней назад здесь перед маршруткой вылетел внедорожник. От удара машина перевернулась, маршрутке разбило всю переднюю часть.

Водители предлагают сделать на этом перекрёстке стрелки.

— Может, пора сделать отдельный сигнал светофора на все повороты в этом месте, — написал Михаил Шишов в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

