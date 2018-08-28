У маршрутки разбита вся передняя часть

Вечером в центре Ярославля случилась серьезная авария - автомобиль «Мицубиси» столкнулся с маршруткой. Всё произошло на улице Свободы. От удара машина перевернулась. У маршрутки разбита вся передняя часть.

- Водителя внедорожника увезли на скорой в реанимацию. Пассажирку тоже забрали врачи, - рассказал очевидец Андрей Ефимов.

На месте сейчас работают полицейские.

Из-за аварии образовалась огромная пробка на улице Свободы.

Внедорожник перевернулся на бок