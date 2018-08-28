В центре Ярославля внедорожник влетел в маршрутку: водитель в реанимации, на улице Свободы пробка
28 августа 2018 18:23
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Вечером в центре Ярославля случилась серьезная авария - автомобиль «Мицубиси» столкнулся с маршруткой. Всё произошло на улице Свободы. От удара машина перевернулась. У маршрутки разбита вся передняя часть.
- Водителя внедорожника увезли на скорой в реанимацию. Пассажирку тоже забрали врачи, - рассказал очевидец Андрей Ефимов.
На месте сейчас работают полицейские.
Из-за аварии образовалась огромная пробка на улице Свободы.
Фото: Андрей Ефимов, Яндекс.Пробки
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