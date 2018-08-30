Зовите батюшку. Ночью на проклятом перекрёстке в центре Ярославля столкнулись сразу три машины
30 августа 2018 06:24
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Ночью в центре Ярославля снова серьезное ДТП. На этот раз на перекрёстке улиц Свободы и Победы столкнулись сразу три автомобиля. У всех разбиты передние части.
— Пора батюшку звать! — пишут в комментариях в группе «Жесть Ярославль».
Но предлагают и более земные способы, как сделать перекрёсток более безопасным.
— Надо светофор-стрелку поставить, — пишет Константин Домрачев.
Кажется, с этим перекрёстком действительно что-то не так — всего три дня назад на этом же самом месте уже произошла авария — в маршрутку врезался внедорожник. От удара автомобиль перевернулся. Подробности ДТП.
Фото: Михаил Михайлович, «Жесть Ярославль»/Vk.om, Андрей Ефимов
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