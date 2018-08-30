Дороги перекроют из-за парада студентов, полумарафона и футбольного матча.

1 и 2 сентября в центр Ярославля будет лучше не приезжать на машине — оба дня дороги будут перекрыты.



1 сентября дороги перекроют рядом со стадионом «Шинник», где будет проходить футбольный матч. С 7 часов утра до окончания матча будет ограничено движение транспорта на улице Володарского от Свободы до Свердлова и на улицах Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина.



В День знаний по центральным улицам парадом пройдут студенты. Из-за этого на машине нельзя будет проехать по верхнему ярусу Которосльной и Волжской набережных, и на Почтовой улице с 13:00 до 17:00 будет временно ограничено движение. На участках улиц: площадь Челюскинцев, Советская, Волкова, Народный переулок, Советский переулок, Кирова, Нахимсона временное ограничение движения вводится с 13:00 до 21:00.



2 сентября ярославцы побегут полумарафон.



- Для безопасности участников полумарафона мы введём временное ограничение движения транспорта в центральной части города, - сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. - Ограничения должны касаться исключительно улиц, задействованных в маршруте забега, чтобы оно не сказалось на жизни города.

Перекроют большинство улиц исторического центра города. С 06 часов до 17:30 часов ограничат движение на участках улиц: верхним и нижнем ярусе Которосльной и Волжской набережных, Пятницком съезде, Красном съезде, Флотском спуске, Суркова, Первомайской, Революционной, Почтовой, Подзеленье, Максимова, Трефолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советской, Советской площади, площади Челюскинцев, Кедрова, Народного переулка, Советского переулка, Волжского спуска.