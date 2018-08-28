Дорогу откроют, когда болельщики разойдутся после матча

В субботу, 1 сентября, ярославский «Шинник» проведет домашний матч против команды «Нижний Новгород». В тех местах, где футбольные болельщики будут идти к стадиону, в городе перекроют дороги.



С 7 часов утра до окончания матча будет ограничено движение транспорта на улице Володарского от Свободы до Свердлова и на улицах Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина.



Игра пройдет на малой арене стадиона «Шинник». Начало матча — в 16 часов.



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