В центре Ярославля перекроют дороги из-за футбольных болельщиков
28 августа 2018 17:35
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В субботу, 1 сентября, ярославский «Шинник» проведет домашний матч против команды «Нижний Новгород». В тех местах, где футбольные болельщики будут идти к стадиону, в городе перекроют дороги.
С 7 часов утра до окончания матча будет ограничено движение транспорта на улице Володарского от Свободы до Свердлова и на улицах Угличской и Богдановича от проспекта Толбухина.
Игра пройдет на малой арене стадиона «Шинник». Начало матча — в 16 часов.
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Фото: Елена Вахрушева
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