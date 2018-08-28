Для ярославцев подготовили три дистанции.

Компанию бегущим ярославцам составит , может присутствие звезды станет для некоторых хорошей мотивацией красиво добежать до финиша и не сдаться на полпути?2 сентября в Ярославле пройдёт полумарафон «Золотое кольцо». Целый день по историческому центру города будут бегать спортсмены - профессионалы и любители. Чтобы каждый смог приобщиться к бегу, организаторы сделали разные дистанции, так что при желании у вас ещё есть время подготовиться и подать заявку.



Как правильно готовиться



Во-первых наденьте удобную одежду и обувь, ничто в одежде не должно стеснять ваших движений, а обувь должна быть лёгкой, пружинящей, нигде не давить и не натирать.

Перед забегом обязательно разомнитесь и потянитесь, тем самым подготовив мышцы к нагрузкам.

Бегите трусцой с комфортной скоростью - у вас должно хвать сил на то, чтобы говорить во время бега, например, попросить воды.

Компанию бегущим ярославцам составит Тина Канделаки, может присутствие звезды станет для некоторых хорошей мотивацией красиво добежать до финиша и не сдаться на полпути?



Пить необходимо небольшими глотками, не сбивая дыхание.

Наконец, возьмите с собой друзей. Группа поддержки подбодрит вас, придаст сил и уверенности добежать до финиша, когда будет совсем тяжело.

Помните, что накануне физических нагрузок, в том числе и бега, категорически нельзя принимать алкоголь. Начинать готовить своё тело к дистанции полумарафона надо не один месяц. Не бегите быстро, не делайте во время бега лишних движений, чтобы сил хватило на всю дистанцию. Если во время бега что-то резко заболело, не геройствуйте, остановитесь и обратитесь к медикам.



Где бежим



Для детского забега предусмотрены дистанции на 300 и 600 метров, детские забеги будут проходить на Стрелке. Взрослым придётся посложнее — трассы на 3, 10 и 21,1 километра. Старт и финиш будут находится на Стрелке около памятника 1000-летию.



Что взять с собой



С собой необходимо взять одежду и обувь для бега, паспорт и справку, разрешающую занятия спортом и участие в массовом забеге на выбранной дистанции, с печатью медицинской организации и подписью врача.



Как зарегистрироваться



Чтобы принять участие в полумарафоне, необходимо зарегистрироваться на сайте «Рашаранинг» и заплатить взнос. За дистанцию 3 километра — 900 рублей, 10 километров — 1400 рублей, 21,1 километр — 1700 рублей. Эстафета 2х10,550 километра — 2800 рублей за команду, эстафета 4х5,275 километра — 5600 рублей за команду.

Программа полумарафона



08:00 Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов



08:45 Старт детского забега «Fun run» - 300 метров



09:00 Торжественное открытие V Ярославского полумарафона «Золотое кольцо»



09:13 Разминка для участников дистанции 3 километра



09:35 Старт первого забега на дистанции 3 километра



10:00 Открытие фестиваля «Дети и спорт – будущее России!»



10:20 Старт второго забега на дистанции 3 километра



10:55 Старт детского забега - 300 метров



11:08 Старт первого детского забега - 600 метров



11:20 Старт второго детского забега - 600 метров



11:32 «Забег безграничных возможностей» - 600 метров



11:51Старт Чемпионата России по полумарафону Женщины



12:00 Старт Чемпионата России по полумарафону Мужчины



12:05 Награждение победителей дистанции 3 км в абсолютном зачёте и по категориям; Награждение победителей забегов на 300м, 600м; Награждение «Забег безграничных возможностей»



12:27 Разминка для участников дистанции 10 километров; 21,1 километр; «Командная эстафета»



12:48 Старт дистанции 10 километров



13:13 Старт дистанции 21,1 километр, «Командная эстафета»



13:49 Награждение победителей Чемпионата России



13:58 Награждение победителей дистанции 10 километров в абсолютном зачете



14:40 Награждение победителей дистанции 10 километров по категориям



14:55 Награждение победителей дистанции 21,1 километр в абсолютном зачете



15:50 Награждение победителей дистанции 21,1 километр по категориям и «Командная эстафета». Награждение семейных команд.



16:15 Окончание бегового события.

