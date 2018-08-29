Дорогу — студентам!

1 сентября в центре Ярославля снова перекроют движение. На этот раз ради студентов, которые пройдут торжественным парадом в День знаний.

Из-за парада на машине нельзя будет проехать по верхнему ярусу Которосльной и Волжской набережных, и на Почтовой улице с 13:00 до 17:00 будет временно ограничено движение.

— На участках улиц: площадь Челюскинцев, Советская, Волкова, Народный переулок, Советский переулок, Кирова, Нахимсона временное ограничение движения вводится с 13:00 до 21:00, — уточнили в мэрии Ярославля.

В этот день вообще будет трудно передвигаться по центру на машине. Перекроют и другие центральные улицы — из-за футбола.