Сергей Бабуркин поговорил и с админитрацией колонии, и с заключёнными.

Сегодня в рыбинскую колонию №2, где нашли тело 33-летнего заключённого, приехал Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Он рассказал порталу 76.ru об итогах своей проверки.



- Сегодня здесь работали следоатели, теперь работает прокуратура. Я пообщался с администрацией и заключёнными. Похоже, всё указывает на личные мотивы, - говорит Сергей Бабуркин. – Мужчина ни с кем не конфликтовал, на него не оказывалось давление ни со стороны сотрудников, ни со стороны осужденных. О применении к нему силы или спецсредств он не заявлял. Заключённые, которые его знали говорят, что для них его гибель стала шоком.



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Омбудсмен полагает, что в применении силы к заключенному не было и смысла – последнее нарушение у него было в прошлом году. Тогда же, когда состоялся и его развод.



- Известно, что такие личные намерения у него уже возникали, - говорит Уполномоченный. И потому не связывает эту историю с громким скандалом в ярославской колонии №2. Напомним, там жестоко избили заключенного и сняли издевательства на видео. Скандал разгорелся, когда это видео попало в СМИ. В дело тут же вмешался следственный комитет, несколько сотрудников «пыточной» колонии пошли под арест. Разбирательства продолжаются.

