Новое ЧП за колючей проволокой в Ярославской области

ЧП произошло в колонии № 2, которая находится в Рыбинске. Здесь нашли мёртвым заключённого, сообщается информация ещё о двоих пострадавших.

— ЧП в Рыбинске, ИК-2, отряд № 4. Один — мертв, у другого передоз, пока жив. Один порезанный, пока тоже жив. О причинах пока не знаем. Все трое из одного отряда, — пишет директор общественного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова.

В УФСИН по Ярославской области случившееся подтверждают. На месте уже работают следователи управления СКР по Ярославской области.

В этой же колонии отбывает наказание экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов.



Похоже, что это ЧП снова раскачает грандиозный скандал, который разразился в Ярославской области: в СМИ попала информация о бесчеловечных пытках над заключённым. Было опубликовано видео, как одного из осужденных в ярославской колонии сотрудники скрутили и били палками по пяткам. После того, как история выплыла наружу, СК завел уголовное дело, 17 сотрудников отстранили от работы в колонии, а 12 из них пошли под арест. Дело ещё только начинает раскручиваться. В разгар всей истории в редакции 76.ru оказалось письмо бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова - о беспределе как раз в рыбинской колонии.

16:42

Что известно о погибшем: мужчине было 33 года, в колонии он сидел за убийство и выйти должен был в конце 2020 года. Раньше уже пытался покончить с собой.

16:16

Злая ирония судьбы: как раз вчера омбудсмен участвовал во встрече с российскими правозащитниками в Москве. Где обсуждали, в частности, и ярославскую историю в колонии.

И «сошлись во мнении, что одной из актуальных задач на сегодняшний день является выработка мер, направленных на противодействие применению пыток и насилия в учреждениях уголовно-исполнительной системы России». С этим выводом трудно не согласиться. Только, кажется, слишком долго ставим задачи.

16:12

Сейчас на месте работает уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

15:58

Следователи дают официальный комментарий:

— По факту смерти осужденного в исправительной колонии города Рыбинска проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении СУ СКР по Ярославской области. — Следователем выполнены осмотр места происшествия и другие проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

15:49

А вот то самое скандальное письмо экс-мэра Урлашова из этой рыбинской колонии. Бывший мэр откровенно рассказывает, что творится в стенах учреждения.

15:38

Самоубийство совершил 33-летний заключённый. Его тело обнаружили 15 августа. В управлении СКР по Ярославской области начали доследственную проверку.

— Следователем выполнены осмотр места происшествия и другие проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в ведомстве.

15:36

— Также двое осужденных совершили акцию демонстративно-шантажного характера: нанесли себе незначительные порезы на шее и животе куском проволоки от сетки рабицы в помещении прогулочного дворика ИК-2, — сообщает УФСИН. — Осужденным оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. В настоящий момент с осужденными работает психолог.

По данным фактам в УФСИН России по Ярославской области проводится проверка.



15:30

В УФСИН по Ярославской области дают официально: тело заключённого нашли вчера около семи часов вечера.



— В ИК-2 сотрудниками учреждения в одном из отрядов был обнаружен осужденный, совершивший акт суицида, — говорится в сообщении ведомства (пресс-служба уточняет способ, один из распространенных, но редакция по закону не имеет права этого писать).

— Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено.



15:29

Как стало известно, ЧП произошло не в том отряде, где сидит Урлашов.