Заключенного пытали на столе

Эти кадры лучше не смотреть впечатлительным людям. Оно отвратительно в своей жестокости. Редакция издания «Новая газета» опубликовала видео страшных пыток в ярославской колонии.

На кадрах видно, как несколько человек в форме УФСИН распяли на столе человека и пытают его. Мужчину бьют по ногам дубинками, выкручивают руки. Стараются так, что и сами устают.

- Смена караула! - говорит один из участников расправы, и тогда за дело берется следующий.

- Я уже все руки отбил, - жалуется кто-то за кадром.

Заключенный, получающий удар за ударом, воет и вопит от боли, но это не останавливает мучителей. За что так издеваются над человеком? На тех кадрах, что выложены (а ролик обрывается после десятой секунды, хотя понятно, что издевательства продолжились - человека облили водой, чтобы пришел в себя), один из мучителей говорит:

- Ты зачем меня рыжей псиной назвал?

Очевидно, заключенному приходится расплачиваться за эти слова.

Скандал уже разносится по соцсетям. Не остались в стороне депутаты.

- Сегодня я написал заявление в прокуратуру Ярославской области, начальнику УФСИН России по Ярославской области с требованием незамедлительно провести проверку демонстрируемых кадров. Кроме того надеюсь руководство УФСИН по Ярославской области не откажутся от встречи и разговора по этому поводу, - написал на своей странице в Фейсбуке депутат облдумы ВАсилий Цепенда.



Редакция запросила комментарий в УФСИН по Ярославской области. В ближайшее время в ведомстве пообещали дать ответ. Мы тут же его опубликуем. Следите за обновлениями на сайте.