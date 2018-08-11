Здание XIX века могло разрушиться из-за воды в подвале

Вчера, проходя мимо дома на Челюскинцев, 7, жительница Ярославля услышала, что в подвале здания хлещет вода.



— Поздно ночью мне позвонила подруга, — рассказала сотрудница штаб-квартиры «Союза городов Золотого кольца России» Наталья Булах. — Говорит: «Беда! Проходила мимо дома на Челюскинцев, 7, а там вода хлещет в подвале! Звоню в диспетчерскую мэрии, а там говорят: только в понедельник приедут. Что делать? Это же памятник архитектуры, он же до понедельника рухнет!»



Обеспокоенные судьбой дома женщины смогли заставить коммунальщиков отреагировать, написав в соцсетях директору департамента охраны объектов культурного значения Александру Филяеву.



Подвал просушили

— Он ответил, что передал информацию мэру, — сказала Наталья Булах. — А через несколько часов написал, что аварию в подвале устранили и всё просушивают.



Дом является объектом культурного значения регионального уровня «Подворье Толгского монастыря». Главный дом построен в 1808 году, а флигель — в первой трети XIX века.



После устранения аварии из здания откачали воду

В июне в центре Ярославля собственник разрушил часть исторической усадьбы.

